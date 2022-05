Nuovissima offerta per un notebook gaming a cui non manca nulla, il buon Asus TUF Gaming F17 con processore Intel Core i5 11400H e scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050. Grazie al coupon sconto sarà possibile portarsi a casa un portatile gaming da 17,3″ con display a 144 Hz a meno di 800 Euro, ecco come fare.

ASUS TUF Gaming F17 come richiedere lo sconto

Asus TUF Gaming F17 è un portatile da gioco con Intel Core i5 di undicesima generazione ad alto TDP e scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050. Tanta potenza a disposizione che può essere sfruttata per generare una marea di fps da visualizzare sul display da 17,3″ FHD con refresh rate a 144 Hz. Il resto delle specifiche sono buone perché non manca la RAM in dual channel da 16 GB e un modulo SSD veloce da 512 GB. Insomma si tratta di un portatile in grado di fare tutto e farlo bene ma il suo vero punto di forza è il rapporto qualità prezzo grazie al coupon sconto su eBay.

ASUS TUF Gaming F17 a 799 Euro con codice sconto MENO15DAYS su eBay

ASUS TUF Gaming F17 viene proposto su eBay ad un listino di 899 Euro ma grazie al codice sconto “MENO15DAYS” sarà possibile risparmiare ben 100 Euro e portarsi a casa questo notebook gaming a 799 Euro che sono davvero un prezzaccio per un portatile del genere, è il suo minimo storico Il venditore su eBay ha tanti feedback positivi, è assolutamente affidabile ma se volete stare ancor di più tranquilli potete pagare con PayPal.

Ultimo consiglio è quello di procedere velocemente in fase d’acquisto, le quantità sono limitate e con un prezzo del genere potrebbero esaurirsi in pochi minuti. Se state cercando altro, il codice sconto di eBay è valido per tanti altri prodotti, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram dove stiamo postando solo le offerte migliori al prezzo più basso di sempre.

