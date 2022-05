Su eBay è tempo di sconti in occasione degli edays, occasione con la quale il colosso dell’e-commerce propone “Fresh sales” su tantissimi prodotti, appartenenti a praticamente tutto il catalogo, con sconti fino al 70%. In aggiunta, su molti prodotti è possibile usufruire di un ulteriore 15% di sconto tramite l’utilizzo di un coupon.

In questo articolo vi riportiamo le migliori offerte proposte da eBay e vi spieghiamo come usufruire del codice sconto, promozione valida fino al prossimo 29 maggio.

eBay: ecco le migliori offerte dei Fresh Sales edays

In occasione degli edays, eBay fa fuori tutto proponendo tantissimi prodotti, tecnologici e non, con sconti fino al 70%. La promozione, attiva già da qualche giorno, può essere l’occasione per accaparrarsi qualche prodotto veramente interessante, come alcuni iPhone, alcuni notebook o la console Xbox Series S di Microsoft.

Sulla quasi totalità dei prodotti, anche su quelli già scontati eBay mette a disposizione degli utenti un ulteriore sconto del 15%, fino a un massimo di 100€, utilizzabile due volte (per un totale di 200€), tramite il codice sconto MENO15EDAYS.

Di seguito vi riportiamo alcune delle offerte più interessanti, selezionate anche semplicemente tra i prodotti non in offerta ma acquistabili con il codice sconto; vi ricordiamo che il prezzo riportato include già l’ulteriore (eventuale) sconto:

Questi erano solo alcuni esempi rispetto a tutti i prodotti proposti attualmente in offerta da eBay in occasione degli edays: per conoscere tutti i prodotti che, invece, permettono di usufruire dell’extra sconto del 15%, vi basterà cliccare il link sottostante.

Tutte i prodotti della promo extre sconto del 15% con i Fresh Sales edays di eBay

Come usufruire del buono sconto

Usufruire del buono sconto associato al codice MENO15EDAYS, per ottenere l’ulteriore sconto del 15%, è molto semplice: basterà aggiungere al carrello uno o più prodotti appartenenti alle categorie idonee (elenco sottostente) e venduti dai venditori inclusi nella promozione, inserire il codice sconto nel campo dedicato e procedere con il pagamento.

Categorie idonee:

Sneakers, Abbigliamento e accessori, Salute e Bellezza, Orologi e Gioielli, Macchine cardio, Giocattoli, Cellulari e smartphone, Notebook laptop e portatili, Televisori, Console, Videogiochi, Desktop, Fotocamere digitali, Elettrodomestici, Bricolage e fai da te: attrezzatura, Bricolage e fai da te: materiali, Arredamento, Auto: ricambi, Moto: ricambi, Moto d’epoca: ricambi, Abbigliamento, caschi e protezioni, Oli, fluidi e lubificanti.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale contenente termini e condizioni della promozione. Il tempo stringe: la promozione, infatti, termina alle 23:59 del prossimo 29 maggio 2022 e i pezzi disponibili sono sempre meno.

Tutte le offerte fino al 70% con i Fresh Sales edays di eBay

Potrebbe interessarti anche: Che sconti su iPhone 13, 13 Pro, SE 2022 e tanti altri grazie a questo coupon