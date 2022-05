Alla ricerca di un nuovo smartphone Apple, ma i prezzi vi spaventano un po’? Potrebbe valere la pena dare un’occhiata alle offerte che stiamo per svelarvi, perché grazie a un nuovo coupon potete risparmiare il 15% attraverso un extra sconto sui prodotti dell’iniziativa Fresh Sales edays. Andiamo a scoprire come funziona.

Extra sconto del 15% con questo nuovo coupon

Il nuovo coupon MENO15EDAYS è disponibile fino alle 23:59 del 29 maggio 2022 e può essere utilizzato fino a un massimo di 2 volte per utente: offre un ribasso del 15% fino a un massimo di 100 euro, con una spesa minima di appena 15 euro. Il codice è compatibile con tantissimi prodotti tech, tra i quali spiccano diversi modelli di smartphone Apple, dal compatto iPhone SE 2022 al gigante iPhone 13 Pro Max, passando per iPhone 13 (in varie configurazioni e colorazioni), iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e non solo.

Ecco una selezione delle migliori offerte da sfruttare sugli iPhone grazie al nuovo coupon (i prezzi qui sotto sono già stati ribassati):

Come fare per ottenere questi prezzi? Basta seguire i link qui sopra o quello qui in fondo, aggiungere uno o più prodotti aderenti al carrello eBay e digitare MENO15EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali del modulo di pagamento. Per saperne di più sull’iniziativa Fresh Sales edays e accedere alla lista completa dei prodotti tech (e non) in offerta con i quali sfruttare il coupon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte del momento sulla tecnologia non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Tutte le offerte Fresh Sales edays con coupon

Leggi anche: Recensione iPhone 13