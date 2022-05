Quando si parla di cuffie true wireless, Huawei figura senza dubbio tra i produttori più apprezzati in un marasma di proposte concorrenti non sempre di qualità e adesso, stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dalla Cina, sarebbe in procinto di lanciare un nuovo modello di punta, le Huawei FreeBuds Pro 2.

Huawei FreeBuds Pro 2: lancio dietro l’angolo

Alla luce di quanto segnalato da un informatore sulla piattaforma di microblogging Weibo, infatti, il produttore starebbe preparando un evento di lancio per il mese di giugno 2022 e tra le novità prossime al disvelamento ci sarebbero proprio le nuove cuffie Bluetooth Huawei FreeBuds Pro 2. A detta di un’altro tipster, inoltre, il nuovo modello di punta di Huawei sarebbe contraddistinto da una durata della batteria migliorata e da un set di nuove funzioni.

Le Huawei FreeBuds Pro 2 saranno chiamate a raccogliere l’eredità delle ottime Huawei FreeBuds Pro (ecco la nostra recensione), che erano arrivate sul mercato nel 2020 ed avevano raccolto numerosi apprezzamenti, anche grazie alla tecnologia di cancellazione dinamica e intelligente (vista per la prima volta proprio su tale modello) che può raggiungere i 40 decibel, unita ad un design elegante e curato. Visto che la seconda generazione dovrebbe portare miglioramenti sotto il profilo dell’autonomia, giova ricordare che la prima dispone di una batteria da 55 mAh che garantisce circa 4,5 ore di autonomia in riproduzione musicale con cancellazione del rumore attiva e 7 ore con tale funzione disattivata (sfruttando la batteria da 580 mAh integrata nel case è possibile raggiungere 20 ore di autonomia con ANC e 30 ore senza riduzione del rumore).

Le Huawei FreeBuds Pro erano arrivate sul mercato ad un prezzo di listino di 179 euro (anche se attualmente le potete trovare in offerta sullo store ufficiale a 99,99 euro a questo link), resta dunque da capire se le Huawei FreeBuds Pro 2 si manteranno nella stessa fascia di prezzo oppure no.

Infine, è interessante notare che Huawei aveva già lanciato delle FreeBuds 2 Pro nel 2018, che nulla hanno a che vedere con il nuovo modello.

Insomma, dopo Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei Watch Fit 2 e Huawei Band 7, la line-up dei wearable del produttore cinese sta per arricchirsi ancora.

In copertina Huawei FreeBuds Pro