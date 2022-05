In occasione dell’evento odierno, Huawei ha presentato in Italia un nuovo smartwatch di fascia premium: Huawei Watch GT 3 Pro. Come promesso, a pochi giorni dalla presentazione sul mercato natio, arriva anche da noi questo nuovo orologio che si presenta in due versioni, con scocca da 43 e da 46 mm.

Parliamo di uno smartwatch che si posiziona al vertice della gamma del colosso cinese, un orologio costruito con materiali di pregio, che vanta schermi AMOLED piuttosto definiti, arriva con HarmonyOS a bordo e con una batteria che, nella versione più grande, dura fino a 14 giorni, secondo Huawei. Ma scopriamone tutti i dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Watch GT 3 Pro

Visto che è praticamente lo stesso smartwatch presentato una ventina di giorni fa in Cina, non vale la pena soffermarsi troppo su Huawei Watch GT 3 Pro. Per una panoramica generale vi rimandiamo a quell’articolo, mentre qui basti sapere quanto segue.

Lo schermo è un AMOLED con risoluzione 466 x 466 pixel, con diametro da 1,32″ per la versione da 42,9 mm, da 1,43″ per la versione da 46,6 mm, in entrambi i casi in vetro zaffiro. L’altra differenza che tocca le due versioni di Huawei Watch GT 3 Pro riguarda la capacità della batteria, nel primo caso da 292 mAh e nel secondo caso da 530 mAh. Aspetto che coinvolge di conseguenza l’autonomia: fino a 7 giorni in condizioni d’uso tipico per il modello da 43, fino a 14 giorni per la variante da 46. Entrambi si ricaricano in poco meno di un’ora e mezza (85 minuti).

Tutto il resto vale per entrambi, fatta eccezione per il peso (50 o 54 grammi) e per la larghezza dei cinturini: da 20 o da 22mm. A partire dai 32 GB di spazio d’archiviazione, passando per la presenza di microfono e altoparlante, fino alla resistenza alle immersioni fino a 30 metri. Il comparto sensori e connettività è piuttosto completo con Bluetooth 5.2, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, GNSS Dual-Band Five-System, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, barometro, sensore di temperatura cutanea e cardiofrequenzimetro.

Il sistema operativo di Huawei Watch GT 3 Pro è proprietario, HarmonyOS, compatibile in ogni caso sia con Android (6.0 e successivi) che con iOS (9.0 e seguenti). Lato smart supporta le notifiche di messaggi, chiamate, SMS, e-mail, eventi, e altre app. Lato sport, permette all’utente di tracciare un gran numero di attività (più di 100): dalla camminata alla corsa, dal nuoto al ciclismo passando per l’arrampicata, lo spinning, le immersioni e il golf. Lato salute, infine, monitora lo stress, la frequenza cardiaca, il sonno, il ciclo mestruale, l’assunzione di farmaci e in generale il proprio benessere generale con il monitoraggio dei dati TruSeen5.0+.

Per il resto, vale la pena sottolineare la compatibilità con oltre 60 app di allenamento (oltre a Runtastic e Komoot), funzioni per valutare la corsa e l’andamento del proprio allenamento, le opzioni per la respirazione guidata, le funzioni per l’apnea, le chiamate Bluetooth e la serie Sense, una collezione di quadranti premium eleganti e stilosi.

Immagini di Huawei Watch GT 3 Pro

Prezzi, disponibilità e promo di Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro è stato presentato oggi sul mercato italiano, dove arriva in entrambe le varianti da 43 mm (con cassa in ceramica, corona argentata o dorata e cinturino in pelle o ceramica) e da 46 mm (con la cassa in titanio con cinturino grigio in pelle, in titanio o in fluoroelastomero nero).

la versione da 46 mm con cinturino in fluoro elastomero o in pelle grigia costa 369,90 euro;

con cinturino in fluoro elastomero o in pelle grigia costa 369,90 euro; la variante da 46 mm in titanio costa 499,90 euro;

in titanio costa 499,90 euro; la versione da 43 mm ha un prezzo di 499,90 euro con cinturino in pelle bianca, 599,90 euro col cinturino in ceramica.

Acquistando tutte le versioni citate su Huawei Store si ricevono in omaggio le cuffie a forma di rossetto Huawei FreeBuds Lipstick. E se ciò non bastasse è previsto un ulteriore cinturino, l’estensione della garanzia sul prodotto di un anno, 3 mesi gratuiti di Huawei+ e, ultimo ma non per importanza, uno sconto di 70 euro sull’acquisto di Huawei Watch GT 3 Pro inserendo in fase d’acquisto il codice sconto AHWHealth.

Per inciso, si tratta di una promozione di lancio che è valida su Huawei Store da oggi, fino al prossimo 26 giugno. Comunque, a breve Huawei Watch GT 3 Pro sarà disponibile anche su Amazon.

