In occasione dell’evento odierno House of Huawei, il colosso cinese ha presentato al pubblico italiano anche Huawei Band 7. Se non dovesse suonarvi nuova è per il semplice fatto che ve ne abbiamo parlato già qualche settimana fa, perché ufficializzata sul mercato cinese assieme a Huawei Watch GT 3 Pro, che è praticamente il protagonista dell’evento odierno.

Si tratta comunque di un prodotto interessante, che si presenta con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici di diagonale, con un’autonomia dichiarata pari a 14 giorni e tante funzioni smart, per avere una prima panoramica. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Band 7

Huawei Band 7 si presenta, come dicevamo, con un ampio display AMOLED da 1,47 pollici, con una risoluzione di 194 x 358 pixel e un rapporto schermo – superficie pari al 64,88%. Lo spessore di 9,99 mm e il peso di 16 grammi (cinturino escluso) contribuiscono a garantire un elevato livello di comfort, le tante funzioni integrate, permettono di servirsene come strumento per tenere traccia dei principali parametri vitali e quindi della salute.

A tal proposito Huawei Band 7 permette infatti di monitorare il sonno, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo stress, il ciclo mestruale e la frequenza cardiaca. Grazie alla tecnologia Huawei TruSleep è possibile approfondire i dati rilevati e andare a fondo nell’analisi di determinate problematiche (da prendere con le pinze, chiaramente).

Huawei TruRelax è invece un algoritmo che monitora lo stress e invita l’utente ad effettuare esercizi di respirazione per rilassarsi. Huawei TruSeen 4.0 è invece la funzione che si occupa del tracciamento della frequenza cardiaca, in modo continuo 24 ore su 24.

Lato sport Huawei Band 7 integra ben 96 profili di allenamento (compresa la corsa, il ciclismo, il nuoto, il pattinaggio e così via) e vanta il RAI (Running Ability Index) per misurare il livello di resistenza e l’efficienza nella corsa e un sistema ad obiettivi che sprona e incoraggia gli utenti a sviluppare e a mantenere abitudini di vita sane.

Per il resto, Huawei Band 7 supporta la gestione della musica, le notifiche dello smartphone collegato, la funzione “trova il mio telefono”, gli assistenti vocali, il cronometro, lo scatto remoto e la sveglia, fra le altre cose.

Lato autonomia, infine questa nuova smartband garantisce fino a 14 giorni di durata, utilizzandola in maniera continuativa tutto il giorno, con attivo il monitoraggio dei principali parametri vitali.

Immagini di Huawei Band 7

Prezzi e disponibilità di Huawei Band 7

Huawei Band 7 è stata presentata in Italia proprio oggi, seppur priva di informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità. Quattro le colorazioni disponibili con cinturini abbinati: verde oliva, nero, rosso e oro con cinturino rosa.

A titolo informativo, prima di aggiornare con tutte le informazioni relative al nostro mercato, vi invitiamo a consultare il nostro articolo sulla presentazione della versione cinese con i prezzi del mercato natio, convertiti secondo il cambio del giorno dell’ufficializzazione.

