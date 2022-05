Il produttore cinese Huawei ha presentato in Italia il nuovo smartwatch Huawei Watch Fit 2, successore del Watch Fit presentato nell’agosto del 2020 rispetto al quale vuole alzare l’asticella tramite design e funzionalità rinnovate, pur continuando a configurarsi come uno smartwatch entry-level alla moda.

Huawei Watch Fit 2 è ufficiale in Italia

Il nuovo Huawei Watch Fit 2 eredita il DNA dal predecessore Huawei Watch Fit ma offre un display AMOLED più ampio del 18,6%, con una diagonale da 1,74 pollici (contro gli 1,64 pollici) e con risoluzione di 336 ppi (336 x 480 pixel), in grado di riprodurre colori ricchi e vividi.

A differenza del predecessore, Huawei Watch Fit 2 arriva in tre edizioni, cercando di soddisfare le esigenze estetiche di qualsiasi utente: si parte con la versione Active Edition, che arriva nelle tre colorazioni Sakura Pink, Isle Blue e Midnight Black, e riprende il design della generazione precedente; in mezzo troviamo la Classic Edition, proposta nelle due colorazioni Nebula Gray e Moon White; al top troviamo la Elegant Edition, proposta nelle due colorazioni Silver Frost e Premium Gold.

Per tutte le versioni di questo smartwatch Huawei sono previsti svariati cinturini in più materiali, tra il silicone morbido, la pelle e la maglia milanese, tutti facilmente sganciabili e offerti in varie colorazioni, per adattarsi a qualunque stile.

Huawei Watch Fit 2 offre un nuovo launcher dotato di un rinnovato design a scacchiera, per garantire agli utenti un’esperienza più interattiva e intuitiva, oltre a nuove ed eleganti watch faces e, nella sua versione Elegant, supporta anche la watch face one-hop che consente di trasferire le immagini dallo smartphone (Huawei dotato di NFC e con almeno la EMUI 11.0) allo smartwatch con un semplice tocco.

Tra le altre specifiche dello smartwatch, che misura 46 x 33,5 x 10,7 mm e pesa appena 26 grammi, rientrano 32 GB di memoria, una batteria leggermente più grande da 292 mAh, che dovrebbe comunque offrire la stessa autonomia del modello precedente visto che il display è più grande, e con ricarica magnetica, il Bluetooth 5.2 e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Ora si può chiamare direttamente dal polso

Oltre ad essere dotato di un microfono, Huawei Watch Fit 2 è dotato di uno speaker che consente di potere tranquillamente sostenere una chiamata tramite lo smartwatch, ovunque ci si trovi. Tramite l’app Huawei Health è possibile aggiungere i contatti frequenti per velocizzare le operazioni di chiamata dal polso. Inoltre, l’utente potrà rifiutare la chiamata direttamente dallo smartwatch con un singolo tocco, inviando anche un messaggio personalizzato al potenziale interlocutore.

Con Healthy Living Management c’è un migliore rilevamento dei parametri vitali

Huawei Health è stata migliorata per gestire al meglio gli allenamenti e monitorare la salute. L’app offre vari modi per promuovere uno stile di vita sano.

Grazie alla funzionalità Healthy Living Management è possibile creare un piano benessere unico, che include dati come i passi giornalieri, l’assunzione di acqua, gli allenamenti e altro ancora; l’utente riceverà delle notifiche ogni giorno, godendo di un feedback costante per mantenere uno stile di vita sano. Sono anche previste notifiche relativi agli avvisi di sedentarietà.

Huawei Watch Fit 2 può monitorare la frequenza cardiaca con l’algoritmo Huawei TruSeen 5.0 che misura accuratamente i BPM e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), ma tiene traccia anche delle abitudini del sonno, indicando agli utenti eventuali problemi in qualsiasi delle fasi del sonno.

Tra le altre funzioni relative alla salute rientrano il monitoraggio del ciclo mestruale (valuta frequenza cardiaca, temperatura della pelle e frequenza respiratoria per fornire dati più precisi), la gestione dello stress e altre funzioni più avanzate che consentono agli utenti di tenere sotto controllo il proprio benessere fisico e mentale.

Nuove modalità di allenamento supportate

Il nuovo Huawei Watch Fit 2 è ricco di funzioni smart per gli allenamenti e, grazie al GPS (GNSS dual-band), può essere utilizzato come fitness tracker indipendente dallo smartphone: troviamo 97 modalità di esercizio per ogni tipo di sport (corsa, ciclismo, allenamenti con i pesi, danza, giochi con la palla, sport invernali e altro ancora).

Per le 7 modalità sportive più comunemente utilizzate è presente un allenatore di fitness virtuale animato, che offre istruzioni audio e dimostrazioni facili da seguire per chiunque, con indicazioni che coinvolgono anche le fasi di riscaldamento e stretching, permettendo agli utenti di tenere sott’occhio i propri progressi.

Con il GNSS dual-band, Huawei Watch Fit 2 strizza l’occhio ai corridori, aumentando la precisione della traiettoria durante le sessioni di corsa, più apprezzabili grazie alla modalità Sport Field che tiene traccia del chilometraggio e del ritmo in maniera più precisa: è presente il Running Ability Index (RAI) di Huawei, che analizza l’altezza, l’età, il peso, la forma fisica e l’esperienza di corsa dell’utente per creare un piano di allenamento professionale. I dati verranno analizzati e verranno proposti suggerimenti personalizzati dall’allenatore virtuale.

È inoltre possibile importare ed esportare il percorso scelto direttamente da e verso lo smartphone grazie a Huawei Health, che consentirà anche di condividere i percorsi con gli amici, creando una sana competizione.

Immagini di Huawei Watch Fit 2

Previous Next Fullscreen

Prezzi, disponibilità e promo lancio

Huawei Watch Fit 2 Active Edition arriva nelle tre colorazioni Midnight Black, Sakura Pink e Isle Blue con cinturino in silicone coordinato al prezzo di 149,90€, mentre HUAWEI Watch Fit 2 Classic Edition arriva nelle colorazioni Nebula Gray con cinturino scuro in pelle e Moon White con cinturino chiaro in pelle al prezzo di 179,90€.

Entrambi sono già disponibili in pre-ordine esclusivo sul Huawei Store, dal 18 maggio al 7 giugno: il produttore cinese ha pensato ad una promozione chiamata “deposit expansion” che permette ai potenziali clienti di guadagnare uno sconto di 30€ anticipando 10€ nella fase di pre-ordine (una sorta di caparra), che in fin dei conti varrà 20€ in meno sul prezzo finale (che sarà di 129,90€ per l’edizione Active e di 159,90€ per l’edizione Classic). Inoltre, il pre-ordine consentirà di ricevere una bilancia smart Huawei Scale 3 (dal valore commerciale di 39,90€).

Pre-ordina Huawei Watch Fit 2 sul Huawei Store a partire da 149,90€

Si farà attendere un po’ di più il Huawei Watch Fit 2 Elegant Edition che arriverà nelle colorazioni Silver Frost e Premium Gold a partire dal prossimo 8 giugno e verrà proposto al prezzo di 249,90€.

A partire dal prossimo 8 giugno e fino al 1 luglio 2022, Huawei Watch Fit 2 sarà disponibile in tutte e tre le versioni e ai prezzi sopracitati; in questa seconda fase, gli acquirenti riceveranno, in omaggio, la bilancia Huawei Scale 3 e un cinturino.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | le nostre scelte di questo mese