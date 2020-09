Le Huawei FreeBuds Pro sono le cuffie True Wireless della casa cinese presentate ad agosto 2020 insieme a molti altri prodotti dell’ecosistema, tra cui Huawei Watch Fit, che si vanno ad affiancare alle già disponibili sul mercato Huawei Freebuds 3 e Huawei Freebuds 3i. Non si tratta dunque di una evoluzione bensì di un vero e proprio modello che va a soddisfare quella fetta di utenti alla ricerca di cuffie True Wireless di tipo in-ear.

Fra le peculiarità delle Huawei FreeBuds Pro troviamo un driver dinamico da 11 mm, la cancellazione attiva del rumore e la modalità aware, che amplifica i suoni ambientali per mantenere il contatto con l’ambiente circostante. Vediamole più nel dettaglio in questa recensione.

Video recensione Huawei Freebuds Pro

Design & ergonomia

Sia il case che le singole cuffiette presentano un design abbastanza canonico: il primo ha una forma un po’ stondata e al suo interno sono presenti i due alloggiamenti per le cuffie e una batteria per ricaricarle, oltre al chip di ricarica wireless. Il peso complessivo è di 60 grammi mentre ciascun auricolare ne pesa 6, sono dunque molto leggere. Sono disponibili in tre colorazioni: nere e bianche con una rifinitura lucida, e grigie con invece una rifinitura opaca.

Le cuffie sono simili alle Freebuds 3 ma hanno uno stelo più corto e soprattutto con i controlli touch differenti. Non sono infatti sul dorso bensì necessitano di una sorta di doppia pressione laterale, pizzicando di fatto lo stelo.

Molto buona l’indossabilità: ovviamente rispondono a tutti i pro e i contro tipici delle cuffie in-ear, di conseguenza la piacevolezza d’uso dipende molto dalle vostre preferenze, tuttavia restano ben salte all’interno dei padiglioni auricolari. Meno convincente invece lo “spessore” dove per l’eccessiva sporgenza dalle orecchie bisogna prestare un po’ di attenzione nel momento in cui ci si toglie un maglione o similari, pena il rischio di cadute accidentali.

Durante la nostra prova infine, in alcune occasioni, le cuffie si estraevano dal case con difficoltà ma Huawei ci ha premesso che sono a conoscenza del problema e che hanno già risolto sui modelli in arrivo sul mercato.

Funzionalità

Iniziamo dai controlli touch permettono di:

alzare o abbassare il volume scorrendo il dito verso l’alto o verso il basso;

attivare o disattivare la riproduzione musicale o una chiamata in corso con una singola pressione;

attivare o disattivare l’assistente o la riduzione de rumore con una pressione prolungata (impostabile tramite app).

Le cuffie sono poi dotate di un drive dinamico da 11 mm, 3 microfoni e connettività Bluetooth 5.2 che gli permettono di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente.

Riduzione attivare del rumore

Pur essendo in-ear, e quindi dotate naturalmente di una funzione passiva di riduzione del rumore, hanno anche la cancellazione attiva del rumore che funziona ottimamente. Nelle impostazioni dell’applicazione è possibile scegliere fra 4 livelli quale ci aggrada di più, andando a lavorare su determinate frequenze. Tale funzionalità è fra le migliori mai provate su cuffie True Wireless tanto che possiamo definirla una totale cancellazione dei rumori ambientali funzionando ottimamente anche in ambito cittadine vicino a strade molto trafficate.

Modalità aware

La seconda funzionalità peculiare delle Freebuds Pro è la modalità Aware ovvero l’amplificazione dei rumori ambientali per aggirare la riduzione passiva del rumore cui accennavamo prima. I microfoni si occupano di registrare i suoi dell’ambiente esterno per riprodurli in cuffia così da permetterci di ascoltare con attenzione. Nelle impostazioni dell’app possiamo poi decidere di migliorare le voci ovvero dare più importanza alle frequenze medie della voce umana, così da capire meglio le parole quando una persona ci parla direttamente. Anche questa funzionalità è integrata perfettamente e offre la possibilità di non isolarci dall’ambiente nel momento del bisogno.

È possibile poi decidere di disattivare entrambe le funzionalità.

Qualità audio

Sfruttando una tecnica utilizzata dai principali produttori di Hi-Fi, Huawei ha introdotto una sospensione dinamica tra l’altoparlante e il driver dinamico, per stabilizzare il sistema acustico, ridurre le vibrazioni e restituire un suono chiaro e pulito. Qualità da riferimento che permette di distinguere i vari strumenti in riproduzione musicale, con anche una adeguata presenza di bassi, e in maniera nitida la voce in chiamata. La riduzione attiva del rumore in chiamata funziona bene ma tende a rendere un po’ metallica la voce per cui in ambienti molto rumorosi l’interlocutore farà fatica ad ascoltarci, seppur indubbiamente non sentirà alcun rumore terzo.

Batteria

La durata della batteria delle Huawei Freebuds Pro è in linea con altri dispositivi concorrenti ed è soddisfacente. Le singole cuffiette hanno una batteria da 55 mAh e offrono 4 ore di utilizzo continuo con una delle funzionalità di riduzione o amplificazione dei rumori ambientali, e fino a 5-6 ore potenziali senza queste funzioni. Il case invece, da 580 mAh, permette di ricaricare fino 4 volte le cuffie offrendo di fatto circa 20 ore di utilizzo, ed è possibile ricaricarlo via wireless o collegando un cavo USB Type-C.

In conclusione

Le Huawei Freebuds Pro sono disponibili nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost al prezzo di 179 Euro e a questo prezzo viene facile decretarle le migliori per rapporto qualità/prezzo. Huawei però ci tiene a ricompensare i propri clienti e a chi deciderà di portarsele a casa ci sono ben 3 regali aggiuntivi:

il Huawei Band 4 Pro del valore di 79,90 Euro;

uno speaker bluetooth del valore di 29,90 Euro;

6 mesi di abbonamento a Huawei Music del valore di 59,90 Euro.

Di fatto vi ripagherete quasi interamente l’acquisto delle cuffie True Wireless nel caso in cui foste alla ricerca di questi prodotti/servizi.

Sono disponibili sul Huawei Store oppure su Amazon.it.