In attesa del lancio ufficiale, che sarebbe in programma fra poco più di una settimana, Garmin Forerunner 955 continua a far parlare di sé. Finalmente emergono diverse immagini render che ci mostrano come dovrebbe presentarsi a livello estetico. La variante interessata è la Solar, che si presenta in una particolare versione bianca, non proprio comune nel catalogo del produttore a stelle e strisce. Ma scopriamone i dettagli.

Le immagini e varie specifiche di Garmin Forerunner 955 Solar

Le immagini che vedete qui sotto provengono da un utente del forum ufficiale Garmin, @Mischael Irmer, e hanno decisamente un sapore ufficiale, pur essendo di fatto ufficiose. Di questo presunto Garmin Forerunner 955 Solar possiamo pertanto notare la costruzione plasticosa che contraddistingue anche il modello più pregiato dei Forerunner, i 5 pulsanti fisici che caratterizzano lo sportwatch, il nuovo lettore cardio Elevate di quarta generazione introdotto a partire dal Garmin Venu 2 e diverse funzioni a schermo.

Fra queste notiamo i suggerimenti del giorno derivati dalla funzione coach di Garmin, l’ovvia presenza del Training Status, una metrica che serve a gestire il carico allenante e, di conseguenza, il proprio stato di forma, la cartografia (una chicca prerogativa di pochi, compreso il suo predecessore 945), un grafico relativo all’efficacia della ricarica solare, e una delle watch faces con cui si può personalizzare l’orologio.

Oltre alle immagini, sono emerse anche alcune delle caratteristiche (presunte) di quello che è di fatto il più atteso sportwatch di Garmin, con tutta probabilità. Di nuovo si parla per prima cosa del display touchscreen, che come i Fenix 7 continua a farsi navigare anche tramite i 5 pulsanti fisici, decisamente più comodi rispetto al touch durante gli allenamenti.

Questa pare sia la novità più importante, ma è indubbiamente di rilievo anche la presenza della ricarica solare, caratteristica finora inedita per gli sportwatch della famiglia Forerunner. Migliora di conseguenza anche la durata della batteria, se paragoniamo 955 a 945, il quale dovrebbe garantire fino a 42 ore in modalità GPS e fino a 80 in modalità UltraTrac. Questi numeri sono relativi a un utilizzo sportivo, ma in modalità smartwatch, Garmin dovrebbe promettere fino a 20 giorni di autonomia col supporto della ricarica solare, laddove lo si utilizzi almeno 3 ore al giorno all’esterno.

Abbiamo anche qualche dettaglio relativo alle dimensioni (dovrebbe essere largo 45-46 mm, e spesso 15), mentre dovrebbe pesare 53 grammi. Per il resto, Garmin Forerunner 955 Solar (ma anche la versione standard) ci si aspetta che vanti 32 GB di memoria interna per archiviare musica (fino a 2000 brani) e altro.

Non ci resta che attendere ulteriori fughe di notizie, o il lancio ufficiale, visto che dovrebbe mancare ormai poco più di una settimana (si parla del primo di giugno), per saperne di più di Garmin Forerunner 955 e della serie più economica, Forerunner 255 visto che il produttore potrebbe presentarli assieme (magari anche col nuovo ciclocomputer Garmin Edge 1040).

