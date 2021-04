Garmin presenta i nuovi smartwatch Venu 2 e Venu 2S orientati alla salute

Garmin ha presentato gli smartwatch Venu 2 e Venu 2S dotati di una serie di funzioni extra per la salute rispetto al modello originale.

Entrambi i modelli offrono punteggi e suggerimenti relativi alla qualità del sonno in base a Firstbeat Analytics, monitorando le fasi del sonno leggero, profondo e REM, insieme a movimento, pulsazioni e respirazione di chi li indossa.

I nuovi modelli offrono anche esercizi di respirazione per rilassarsi e concentrarsi e introducono nuovi profili di attività per l’allenamento ad alta intensità con animazioni su schermo e grafici che mostrano i gruppi muscolari utilizzati, inoltre questi dispositivi guadagnano attività come l’arrampicata indoor, il bouldering e l’escursionismo.

Altre nuove funzionalità di questi smartwatch includono le istantanee dello stato di salute che consentono di registrare e condividere le principali statistiche basate sull’età effettiva dell’utente, insieme ad attività, frequenza cardiaca a riposo, grasso corporeo e altre informazioni sanitarie.

L’autonomia degli smartwatch della gamma Venu 2 arriva fino a 11 giorni in modalità smartwatch, che scende a 8 ore in modalità GPS con musica, oppure 10 giorni e 7 ore per il modello più piccolo Venu 2S.

Anche i nuovi modelli supportano funzionalità come il monitoraggio della salute per tutto il giorno, le notifiche intelligenti, pagamenti contactless, playlist musicali da Spotify e altre app.

Disponibilità e prezzo di Garmin Venu 2 e Venu 2s

Garmin Venu 2 viene fornito con una cassa da 45 mm e un cinturino da 22 mm, mentre Venu 2S presenta una cassa da 40 mm e un cinturino da 18 mm. I due modelli sono disponibili in Europa in più colori al prezzo di 400 euro ciascuno tramite il sito Web di Garmin.

