Voci di corridoio lasciano intendere che Garmin Forerunner 955 e Forerunner 255 siano ormai in dirittura d’arrivo. Dagli ultimi rumor spunta una data di lancio corredata di prezzi e di varie informazioni sui nuovi modelli dei più attesi smartwatch Garmin per podisti che si apprestano a sbarcare sul mercato.

Debutto fissato al primo giugno per Garmin Forerunner 955 e 255, si vocifera

Ebbene sì, secondo quanto emerso Garmin dovrebbe presentare questi due nuovi sportwatch fra meno di un mese, il primo giugno è la data da segnarsi sul calendario. La fonte proviene da informatore che, visitando un negozio tedesco di articoli da running, comunica di aver avuto accesso alle e-mail che il produttore statunitense ha inviato allo stesso rivenditore.

Secondo quanto comunicato, al di là della data di lancio, emergono anche le informazioni sui prezzi:

Garmin Forerunner 255 in versione senza opzione musica e Wi-Fi costerebbe 350 euro (o forse 50 euro in meno);

in versione senza opzione musica e Wi-Fi costerebbe 350 euro (o forse 50 euro in meno); Garmin Forerunner 255 Music 400 euro (idem);

400 euro (idem); Garmin Forerunner 955 standard 550 euro (o 599);

standard 550 euro (o 599); Garmin Forerunner 955 Solar 650 euro (o 699).

Oltre ai prezzi, l’informatore in questione ripreso da the5krunner, avrebbe comunicato anche alcune questioni di sicuro rilievo. Per prima cosa la presenza dell’altimetro barometrico nei modelli Forerunner 255, di cui i predecessori (Forerunner 245) ne sono sprovvisti.

In secondo luogo il Running Power, per la misurazione della potenza con l’ausilio di un sensore esterno compatibile e la funzione Stamina, presente già su altri modelli di smartwatch Garmin. La vera e propria novità sarebbe una funzionalità denominata “Morning Report” che, immaginiamo, tenga conto del sistema di monitoraggio del sonno e di altri parametri rilevati durante la notte per restituire all’utente una reportistica mattutina utile per comprendere meglio lo stato di salute del momento e, lato sportivo, se si è pronti ad affrontare un allenamento intenso o se è preferibile riposare/scaricare.

Non dovrebbe tuttavia sorprendere l’assenza di schermi AMOLED, al momento assenti perfino sui Fenix 7, dettaglio di cui l’informatore non fa menzione. Ma per il resto, conosciamo già vari dettagli sia per la serie Garmin Forerunner 255 (di cui dovrebbero arrivare due misure e quattro versioni) e di Forerunner 955, dispositivo che già da mesi continua a spuntare online per errore anche in versione Solar.

Insomma, l’appuntamento è per il prossimo 1° di giugno, forse. Ma nell’attesa continuate a seguirci perché non escludiamo la fuoriuscita di ulteriori dettagli su due dei sportwatch più attesi di Garmin.

In copertina Garmin Venu 2

