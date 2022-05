Garmin ha presentato oggi una nuova luce per biciclette, una luce piuttosto particolare che integra un radar e una videocamera a garanzia di una maggiore sicurezza sia di giorno che di notte. Si chiama Garmin Varia RCT715 e, a seguire vi spieghiamo tutti i dettagli e le funzioni di cui è dotata.

Caratteristiche, funzioni e immagini della luce Garmin Varia RCT715

Il dispositivo che fa da luce di Garmin fa un notevole salto di qualità fra i prodotti della famiglia Varia di cui fa parte. Perché se finora li avevamo conosciuti come prodotti capaci di coniugare la sola qualità luce e quella da radar, garantendo già ai ciclisti elevati standard di sicurezza, con questa nuova versione RCT715, le cose si fanno decisamente più serie.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, basti sapere che le luci Garmin Varia fungono da radar, cioè rilevano le automobili o altri veicoli che si accingono ad avvicinarsi e a superare il ciclista che le monta. Come? Con avvisi sonori e con indicazioni visive, laddove collegate a ciclocomputer compatibili e smartphone (il Varia RTL515 e il RVR315, cioè il radar privo di luce). E oltre a questo, all’approssimarsi dei veicoli cambiano automaticamente l’intensità e la modalità della luce, al fine di aumentare la visibilità e, di conseguenza, la sicurezza dei ciclisti.

Difficile afferrarlo così di primo acchito, ma chi scrive li utilizza da tempo, e sa quanto possano essere importanti nelle uscite di tutti i giorni, benché lo scetticismo iniziale sia stato tanto, soprattutto in considerazione del prezzo al quale Garmin li propone.

Ma bisogna considerare che non si tratta di semplici luci, perché il bello sta proprio nella rilevazione dei veicoli in avvicinamento (fino a 140 metri di distanza), e nel fatto che ora è possibile anche registrare grazie alla videocamera integrata del nuovo Garmin Varia RCT715.

Le registrazioni, con risoluzione fino a 1080p a 30 fps, sono continue e salvate in automatico se il dispositivo rileva un incidente, videocamera controllabile dai dispositivi Garmin compatibili i cui filmati subito disponibili e gestibili su smartphone tramite l’app Varia (compatibile sia con Android che con iOS).

L’autonomia di Garmin Varia RCT715 varia (perdonate il gioco di parole) in base alla modalità di utilizzo: fino a 4 ore con radar, videocamera e luce posteriore fissa in modalità elevata o lampeggiante notturna, 5 ore fissa e basse e 6 ore se impostata come lampeggiante diurna (la modalità praticamente più visibile e consigliata nella quotidianità, a 65 lumen). Per inciso, l’autonomia aumenta nel caso in cui si disattivi la registrazione video, s’intende.

A proposito di lumen, questi i valori dichiarati da Garmin (che sono in linea con il modello privo della videocamera: il Varia RTL515 già citato): 20 in modalità fissa, 8 gruppo, 29 lampeggiante notturna e 65 lampeggiante diurna.

Per il resto c’è da dire che il dispositivo supporta le connessioni ANT+, BLE e Wi-Fi, è resistente all’acqua con certificazione IPX7, ha un angolo di visuale di 220°, un accelerometro integrato che blocca automaticamente le riprese quando rileva un incidente e integra una scheda SD da 16 GB nel prezzo d’acquisto.

Prezzo e disponibilità di Garmin Varia RCT715

E parlando proprio di questo aspetto, Garmin Varia RCT715 costa di listino 399,99 euro ed è disponibile all’acquisto già da oggi sul sito web di Garmin, e prossimamente (con tutta probabilità) anche su Amazon.

