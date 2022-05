Nei giorni scorsi Euronics, una delle più note catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive con le offerte anche online, ha reso disponibile il nuovo volantino “Universo Apple”, ovviamente dedicato in maniera esclusiva ai prodotti della mela morsicata, dagli iPhone agli iPad, passando per iMac, MacBook, wearable e accessori ufficiali.

Il noto rivenditore promette offerte con sconti fino al 20% e permette di completare i propri acquisti direttamente online, oppure di prenotare i prodotti online e poi passare a ritirarli nel punto vendita selezionato.

Allargando il discorso delle offerte, se giusto questa mattina vi abbiamo segnalato le offerte attive sullo store di Acer e nella serata di ieri quelle sul negozio online di Samsung, non bisogna dimenticare che nei giorni scorsi proprio Euronics aveva lanciato un’altra ghiotta iniziativa promozionale, con una lunga lista di prodotti a metà prezzo.

Offerte “Universo Apple” di Euronics (fino al 29 maggio 2022)

Fatte queste premesse, non ci resta che ricordarvi che il volantino “Universo Apple” di Euronics, lanciato lo scorso 9 maggio 2022, rimarrà disponibile ancora per un paio di settimane, più precisamente fino alla scadenza del 29 maggio 2022. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutte le offerte del volantino: pur essendo tutte di Apple, abbiamo provveduto a suddividerle in base alla categoria merceologica dei prodotti per facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse.

iPhone e accessori in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Computer, iPad e accessori in offerta da Euronics

Smart Home in offerta da Euronics

Il volantino completo può essere sfogliato virtualmente al link seguente:

Offerte “Universo Apple” di Euronics (fino al 29 maggio 2022)

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide agli acquisti del mondo Apple

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.