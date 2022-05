Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle nuove Mega Offerte lanciate da Acer sul proprio store ufficiale, grazie alle quali è possibile sfruttare una serie di sconti per acquistare prodotti da una selezione abbastanza ricca, risparmiando fino a 500 euro.

Acer ha voluto spingersi oltre, offrendo, esclusivamente nelle giornate di Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 2022, la possibilità di usufruire di un ulteriore sconto del 5% sui prodotti già proposti in offerta.

Acer Store sconta di un ulteriore 5% i prodotti già in offerta

Come anticipato in apertura, fino alle 23:59 di domani, domenica 15 maggio 2022, l’Acer Store vi permetterà di acquistare tutti i prodotti già in offerta con un ulteriore 5% di sconto. Si tratta di un’occasione molto interessante nel caso in cui siate alla ricerca di un notebook, compresi quelli da gaming, ma anche di un monitor o altri accessori per PC.

>> Scopri qui tutte le Mega Offerte dell’Acer Store <<

Per ottenere l’ulteriore sconto del 5% sul prezzo già scontato, una volta giunti al carrello, basterà digitare il codice sconto WEEKEND-EXTRA5 nell’apposito campo.

Per scoprire quali sono le migliori offerte proposte da Acer sul proprio store ufficiale, vi rimandiamo ad un altro nostro articolo nel quale vi diamo qualche suggerimento per aiutarvi negli acquisti.