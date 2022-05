Prendono il via nuove offerte sullo store Samsung. Con il fine settimana, infatti, parte una nuova promo Flash Weekend che consentirà di ottenere uno sconto extra del 10% sui prodotti presenti sullo store grazie ad un apposito coupon promozionale. Contestualmente, però, Samsung lancia anche altre promozioni, valide per tutto il mese di maggio, dedicate a notebook, Smart TV e a tanti altri dispositivi del suo ecosistema, come gli elettrodomestici ed i monitor.

Ricordiamo che tramite lo store ufficiale di Samsung è possibile fare acquisti in modo molto comodo. Per gli utenti c’è la consegna gratuita oltre alla possibilità di richiedere un finanziamento a tasso zero in 20 mesi oppure di acquistare in 3 rate senza interessi con Klarna. Vediamo quali sono tutte le promozioni di maggio disponibili sullo store ufficiale di Samsung:

Fino al 16 maggio c’è l’extra sconto del 10% per il Flash Weekend di Samsung

Partiamo subito dalla promozione lampo che parte oggi e termina il prossimo 16 maggio. Si tratta del nuovo Flash Weekend che consente di effettuare acquisti sullo store di Samsung potendo contare su di uno sconto extra del 10% su tutti i prodotti disponibili in listino. Per sfruttare la promozione è sufficiente utilizzare il codice voucher SAMSUNGFLASH da aggiungere nell’apposito campo del carrello per ottenere l’extra sconto del 10% sul prezzo dei prodotti scelti. Per utilizzare il voucher promozionale è possibile sfruttare il link qui di sotto:

>> Scopri le offerte del Flash Weekend di Samsung <<

100 euro di sconto per i Samsung Galaxy Book 2 Pro

Tra le promozioni lanciate da Samsung per il mese di maggio troviamo anche un’offerta esclusiva dedicata ai Samsung Galaxy Book 2 Pro e Book 2 Pro 360. I nuovi notebook della casa coreana sono acquistabili con uno sconto extra di 100 euro che può essere ottenuto grazie all’applicazione nel carrello del codice sconto GALAXYBOOK100. Tutte le varianti sono disponibili in promozione.

La gamma dei Galaxy Book 2 Pro è molto articolata con la possibilità di optare per il modello da 13,3 pollici oppure per quello da 15,6 pollici. Da notare, inoltre, che i notebook di casa Samsung possono contare sui processori Intel Core di 12° generazione (in particolare il Core i5-1240P e il Core i7-1260P) che garantiscono prestazioni di ottimo livello. È possibile contare, inoltre, su di un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. C’è anche una variante dotata di connettività 5G.

Per sfruttare le offerte potete fare riferimento al link di seguito:

Offerte anche per i TV Neo QLED 2022, i monitor e gli elettrodomestici Samsung

Le offerte dello store Samsung non si esauriscono con il weekend. Fino alla fine del mese, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra su alcuni prodotti selezionati. In particolare, Samsung mette a disposizione una promozione esclusiva dedicata alla gamma TV Neo QLED 2022. Gli Smart TV di questa gamma sono tra i TV più completi di Samsung e garantiscono prestazioni di alto livello, con una qualità dell’immagine da veri top di gamma.

Chi è in cerca di un nuovo TV, quindi, potrà utilizzare il codice voucher PROMO20 per ottenere uno sconto del 20% sui nuovi TV Neo QLED Samsung della gamma 2022. Per sfruttare la promozione in questione (disponibile sia sui modelli 4K che sui modelli 8K (fino a 75 pollici di diagonale) è possibile seguire il link riportato di sotto, scegliere il TV da acquistare e applicare il codice promozionale:

>> Acquista a prezzo scontato un nuovo TV Neo QLED di Samsung <<

Da notare, inoltre, che Samsung propone in offerta anche la sua gamma di monitor per PC. Anche in questo caso la promozione continua fino al prossimo 31 maggio. Per tutti gli utenti c’è la possibilità di utilizzare il codice MONITOR15 e beneficiare di uno sconto extra del 15% sul prezzo d’acquisto dei vari monitor disponibili in listino. L’offerta di monitor è molto articolata e individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze non sarà difficile. Ecco il link per scegliere il prodotto giusto:

>> Acquista a prezzo scontato un nuovo monitor Samsung <<

Sempre fino alla fine del mese di maggio è possibile sfruttare una promozione esclusiva dedicata agli elettrodomestici di casa Samsung. In questo caso, grazie al codice voucher CASASAMSUNG, infatti, si può ottenere uno sconto del 15% sugli elettrodomestici disponibili. La gamma comprende frigoriferi, forni, lavatrici e tanti altri prodotti da valutare per l’acquisto a prezzo scontato. Ecco il link per individuare i prodotti migliori da acquistare con lo sconto del 15%:

Completiamo la rassegna delle offerte disponibili a maggio sullo store di Samsung con due promozioni di sicuro interesse. Fino alla fine del mese, infatti, utilizzando il codice FREE250, da aggiungere direttamente nel carrello, è possibile acquistare The Free Style con 250 euro di sconto. Si tratta del proiettore portatile di Samsung che è in grado di offrire un design compatto e prestazioni di fascia alta. Da notare, invece, che con il codice JET10 è possibile acquistare l’aspirapolvere BESPOKE Jet con il 10% di sconto extra.