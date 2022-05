Nella giornata di ieri, 5 maggio 2022, Microsoft ha dato un annuncio interessante per gli utenti Windows (11) Insiders, i quali hanno la possibilità di provare in anteprima una prima versione della nuova Controller Bar.

La stessa viene sinteticamente descritta dal colosso di Redmond come una nuova versione della Xbox Game Bar, che mette a disposizione dell’utente uno strumento agevole e controller-friendly per accedere ai giochi recenti e ai game launcher.

Windows 11: ecco la Controller Bar

Richiamare la nuova Controller Bar è molto semplice. Non bisogna fare altro che accoppiare o connettere un controller al proprio PC dotato di Windows 11 e aggiornato alla più recente build Insider Preview disponibile nei canali Dev o Beta. A questo punto è sufficiente la pressione di un tasto per ritrovarsi rapidamente dinanzi agli occhi i giochi più recenti ed i launcher di quelli installati: a patto di non trovarsi già in un gioco, basta premere il tasto Xbox sul controller.

Nessuna novità, invece, ove si abbia un gioco già in riproduzione: in tal caso, una pressione del tasto Xbox apre la solita Xbox Game Bar con i consueti widget dedicati.

Microsoft precisa che la sezione dedicata ai giochi recenti comprende fino a tre titoli ai quali l’utente abbia giocato in locale sul computer.

Come fare per provare la nuova Controller Bar

Provare la nuova Controller Bar di Windows 11 è semplice, ma la funzione non è ancora disponibile per tutti. Ecco la guida ufficiale di Microsoft:

Be a Windows Insider running the latest Insider Preview Build (Build 225xx) from the Dev and Beta Channels. Download the Xbox Insider Hub from the Microsoft Store. Open the Xbox Insider Hub and sign-in with your Microsoft Account. If you are not already an Xbox Insider, it will ask you to join. After signing in, navigate to “Previews” and join the Windows Gaming preview. Check for updates in the Microsoft Store and make sure you have the latest version of Xbox Game Bar (Version 5.722.5022.0 or higher). Reboot your PC (this is important in order for the Game Bar update to kick in for controller bar). All you need to do next is pair or plug in your controller. Try the feature out and give feedback.

Dal momento che si tratta di una preview, alcuni giochi di terze parti potrebbero non interfacciarsi ancora correttamente con la funzione: Microsoft parla di titoli che potrebbero non comparire tra i giochi recenti e di eventuali doppioni. In tal caso, gli utenti sono esortati a lasciare un feedback in Feedback Hub (WIN + F) sotto Gaming > Xbox Game Bar. Per la lista completa dei possibili problemi, si può fare riferimento a questo link.

In tempi non sospetti vi avevamo parlato di un’altra novità interessante di Windows 11 per i giochi, trovate maggiori dettagli a questo link.

