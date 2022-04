Il programma di sviluppo di Microsoft Edge continua. Il browser di Microsoft, pre-installato su Windows 10 e Windows 11 e basato su Chromium, si prepara a registrare il debutto di una nuova funzionalità. Microsoft, infatti, sta testando la nuova funzione Rete protetta di Microsoft Edge. Si tratta di un servizio VPN con tecnologia Cloudflare che sarà integrato di Microsoft Edge e sarà a disposizione di tutti gli utenti Windows che potranno accedere ad una connessione protetta senza dover installare software aggiuntivo. Ecco i dettagli:

Microsoft Edge avrà una funzione VPN per proteggere la connessione

Microsoft ha avviato lo sviluppo di una nuova funzione per Microsoft Edge. Tale funzione, che una volta pronta al rilascio dovrebbe chiamarsi “Rete protetta di Microsoft Edge”, permetterà agli utenti del browser di poter utilizzare una connessione protetta con un sistema di crittografia. Si tratta di una soluzione pensata per proteggere sia i dati della connessione che la privacy dell’utente. Microsoft Edge, quindi, integrerà un servizio VPN che sarà realizzato in collaborazione con Cloudflare.

Attualmente, questa nuova funzione è in fase di test in una build privata del browser web di Microsoft. In futuro, probabilmente già nel giro di alcune settimane, il test dovrebbe diventare pubblico. Successivamente, la “Rete protetta” realizzata da Microsoft per il suo browser dovrebbe essere integrata nella versione stabile di Edge. Una volta attivata questa funzionalità, il provider ISP della connessione non potrà recuperare le informazioni legate al traffico dell’utente. Stando a quanto emerso fino ad ora, non sarà possibile selezionare il server per la connessione.

Di conseguenza, la funzione di Microsoft Edge non potrà essere utilizzata per simulare una connessione da un altro Paese. Da notare che Edge non sarà il primo browser ad offrire un servizio di questo tipo. Altri browser, come Opera, già mettono a disposizione una funzionalità analoga. Sarà interessante capire, però, come Microsoft integrerà la connessione protetta nel suo browser in modo da offrire un servizio ancora più completo agli utenti.

Come funzionerà il servizio

Le informazioni emerse online in queste ore chiariscono, in modo quasi integrale, il funzionamento del servizio. Gli utenti, per accedere al servizio VPN integrato in Microsoft Edge, dovranno aver effettuato l’accesso con il proprio account Microsoft (basta cliccare sull’apposito tasto presente in alto a destra nella schermata principale del browser). Dal menu accessibile cliccando sui tre puntini sarà possibile attivare la connessione protetta. Ogni utente potrà contare su di 1 GB di traffico dati gratuito al mese.

Microsoft dovrebbe, inoltre, mettere a disposizione dei suoi utenti una serie di piani aggiuntivi per poter utilizzare più traffico dati sfruttando la funzione VPN di Microsoft Edge. Il servizio potrebbe essere incluso anche in Microsoft 365, arricchendo con ulteriori contenuti il piano d’abbonamento dell’azienda e incentivando le decine di milioni di utenti che hanno una sottoscrizione attiva a passare a Edge. Per il momento, la novità legata al browser di Microsoft dovrebbe riguardare esclusivamente le versioni Windows 10 e Windows 11.

Ricordiamo, infatti, che il browser è disponibile anche in versione mobile. Stando a quanto emerso in queste ore, però, non ci sono conferme in merito al rilascio della nuova funzionalità di connessione protetta per le versioni mobile di Edge. Maggiori dettagli su questa nuova funzionalità potrebbero arrivare a breve, con l’inizio del test pubblico e il conseguente rilascio della versione stabile.