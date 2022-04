La conferenza per gli sviluppatori Microsoft Build 2022 è alle porte, ma di recente sono emersi dei dettagli secondo cui la società discuterà i suoi piani per il metaverso e lo sviluppo di nuove app per Windows.

Secondo Thurrott.com il colosso di Redmond dedicherà a questi argomenti due sessioni della sua conferenza. Una sessione è intitolata “Microsoft Build Into Focus: Metaverse” e sarà ospitata da Nicole Herskowitz, direttore generale di Microsoft Teams, e Sam George, vicepresidente aziendale di Azure IoT, oltre a Matt Fleckenstein.

Al Microsoft Build 2022 anche il metaverso

Sebbene Microsoft non abbia fornito alcun dettaglio su cosa aspettarsi da questa sessione, OnMSFT suggerisce che potrebbe anticipare come Microsoft Teams si rapporterà con il metaverso.

L’informatore WalkingCat ha scoperto le informazioni sulla sessione, indicando che si svolgerà martedì 24 maggio dalle 12:30 alle 13:14 PDT.

L’altra sessione è intitolata “Sviluppare app Windows su e per un ricco ecosistema di piattaforme e dispositivi” e si svolgerà dalle 13:00 alle 13:45 PT di mercoledì 25 maggio. La sessione si concentrerà su come Windows consente agli sviluppatori di creare app per molte piattaforme tra cui Linux, Android e il cloud.

WalkingCat ha anche rivelato alcune delle descrizioni delle sessioni, secondo cui Microsoft esplorerà la potenza, la flessibilità e gli strumenti di Windows e svelerà alcune notizie interessanti.

Nella pagina Pianificazione sessioni di Microsoft Build 2022 sono disponibili un totale di 82 sessioni, ma attualmente la maggior è priva di dettagli, ma con l’avvicinarsi della conferenza degli sviluppatori verranno sicuramente aggiunte ulteriori informazioni.

Alcune sessioni con i dettagli elencati includono “Estensione delle app Teams a Office e Outlook”, “Notifiche pertinenti su Microsoft 365 e Windows” ed “Evoluzione di Microsoft Store per le aziende e l’istruzione”.

Microsoft Build 2022 si svolgerà dal 24 maggio al 26 maggio e sarà possibile partecipare gratuitamente in forma virtuale.

