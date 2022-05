Nella giornata di oggi, 5 maggio 2022, AMD (acronimo di Advanced Micro Devices Inc.) ha presentato ufficialmente i nuovi processori della famiglia Ryzen 5000 C-Series, progettati per essere il cuore pulsante dei prossimi Chromebook.

Tacendo delle indiscrezioni — che pure ci fanno compagnia da settimane —, questo nuovo annuncio si inserisce nell’ambito di un 2022 che per AMD è stato già ricco di novità, partendo dai processori AMD Ryzen serie 6000 annunciati lo scorso gennaio e arrivando fino ai Ryzen PRO 6000 di aprile.

AMD: il lavoro ibrido è qui per rimanere

La pandemia ha fatto entrare tantissime persone nei meccanismi del lavoro ibrido e ormai l’abbiamo sentito ripetere da più parti: questa realtà, con le sue peculiarità e i suoi vantaggi, è qui e non andrà via neppure una volta che ci saremo sbarazzati del COVID-19. Anche AMD è dello stesso avviso e infatti ha posto l’accento su nuovi trend emersi nel modo di lavorare.

Si è parlato di hybrid success: l’83% dei dipendenti riferisce che il passaggio al lavoro ibrido è stato un successo per la propria azienda; sono stati sottolineati trend di mercato, come ad esempio la crescita del 90% nelle adozioni del cloud per le imprese; il tutto senza dimenticare il lato negativo della vicenda: l’impennata delle minacce alla sicurezza, con una crescita del 600% dei crimini informatici a partire dall’inizio della pandemia.

Opportunità ghiotte per i Chromebook: Chrome OS alla ribalta

Dal momento che i nuovi processori AMD Ryzen 5000 C-Series sono rivolti ai Chromebook, non poteva mancare un accenno alle grosse opportunità che la situazione ha creato per i dispositivi con Chrome OS:

Enterprise and Small Business : sono perfetti per piccole imprese in crescita, di facile e rapida distribuzione e si prestano bene alla produttività e al multitasking.

: sono perfetti per piccole imprese in crescita, di facile e rapida distribuzione e si prestano bene alla produttività e al multitasking. Health Care : velocizzano l’accesso alle informazioni dei pazienti, semplificano la vita a pazienti e praticanti, senza trascurare la protezione dei dati sensibili.

: velocizzano l’accesso alle informazioni dei pazienti, semplificano la vita a pazienti e praticanti, senza trascurare la protezione dei dati sensibili. Frontline Workforce – Work and Play from anywhere: produttività, multitasking, videochiamate e autonomia prolungata ne fanno dispositivi perfetti per contesti di lavoro ibrido, senza disdegnare un po’ di intrattenimento.

AMD Ryzen 5000 C-Series: nuovi modelli per il lavoro ibrido

Con i nuovi processori Ryzen 5000 C-Series, AMD si è posta l’obiettivo di creare nuove soluzioni adeguate per il lavoro ibrido, per questo ha puntato su tre fattori chiave:

CPU ad alte prestazioni : fino a 8 core x86 high performance.

: fino a 8 core x86 high performance. Autonomia e portabilità : fino a 13 ore di autonomia, per lavorare in mobilità.

: fino a 13 ore di autonomia, per lavorare in mobilità. Sicurezza e facile gestibilità

I processori di questa nuova famiglia sono i primi a portare 8 core x86 high performance su dispositivi Chromebook, affidandosi all’architettura Zen 3 e, inoltre, raddoppiando la cache L3 on-chip rispetto alla precedente generazione. Il tutto senza dimenticare i miglioramenti delle GPU Radeon Graphics per VDI, collaborazione e supporto multi-monitor (fino a 3 con risoluzione 4K).

Quattro modelli da scoprire

La line-up si compone di due modelli Ryzen 3, un Ryzen 5 e un Ryzen 7, eccoli con tutte le caratteristiche tecniche:

Ryzen 7 5825C : 8 core/16 thread, architettura “Zen 3”, scheda video Vega, max boost fino a 4,5 GHz (base 2,0 GHz), L2+L3 Cache 20 MB, GPU a 8 core (max boost a 1,8 GHz), processo produttivo a 7 nm, TDP di 15 W.

: 8 core/16 thread, architettura “Zen 3”, scheda video Vega, max boost fino a 4,5 GHz (base 2,0 GHz), L2+L3 Cache 20 MB, GPU a 8 core (max boost a 1,8 GHz), processo produttivo a 7 nm, TDP di 15 W. Ryzen 5 5625C : 6 core/12 thread, architettura “Zen 3”, scheda video Vega, max boost fino a 4,3 GHz (base 2,3 GHz), L2+L3 Cache 19 MB, GPU a 7 core (max boost a 1,6 GHz), processo produttivo a 7 nm, TDP di 15 W.

: 6 core/12 thread, architettura “Zen 3”, scheda video Vega, max boost fino a 4,3 GHz (base 2,3 GHz), L2+L3 Cache 19 MB, GPU a 7 core (max boost a 1,6 GHz), processo produttivo a 7 nm, TDP di 15 W. Ryzen 3 5425C : 4 core/8 thread, architettura “Zen 3”, scheda video Vega, max boost fino a 4,1 GHz (base 2,7 GHz), L2+L3 Cache 10 MB, GPU a 6 core (max boost a 1,5 GHz), processo produttivo a 7 nm, TDP di 15 W.

: 4 core/8 thread, architettura “Zen 3”, scheda video Vega, max boost fino a 4,1 GHz (base 2,7 GHz), L2+L3 Cache 10 MB, GPU a 6 core (max boost a 1,5 GHz), processo produttivo a 7 nm, TDP di 15 W. Ryzen 3 5125C: 2 core/4 thread, architettura “Zen 3”, scheda video Vega, max boost fino a 3,0 GHz (base 3,0 GHz), L2+L3 Cache 9 MB, GPU a 3 core (max boost a 1,2 GHz), processo produttivo a 7 nm, TDP di 15 W.

Altre proposte AMD per Chromebook

I nuovi processori Ryzen 5000 C-Series saranno fondamentali per la strategia 2022 di AMD in ambito Chromebook, dove troveranno posto nella fascia premium e nella fascia alta del segmento mainstream; per la fascia bassa di questo e per quella superiore della entry, AMD propone processori Ryzen e Athlon 3000 C-Series, mentre sui modelli più economici si troverà l’AMD 3015Ce.

Prestazioni, autonomia, sicurezza

AMD non ha mancato di sottolineare i miglioramenti portati dai nuovi processori in termini di prestazioni e lo ha fatto con degli immancabili confronti.

Il primo paragona il nuovo top di gamma Ryzen 7 5825C col precedente Ryzen 7 3700C coi seguenti risultati:

web browsing (WebXPRT 3): fino a +67%

multitasking (Geekbench 5 nT): fino a +107%

prestazioni grafiche (Motion Mark 1.2): fino a +85%.

Il secondo confronto è con un processore di Intel, nello specifico il Core i7 1185G7, che viene così superato dal nuovo Ryzen 7 5825C:

web browsing (WebXPRT 3): fino a +7%

multitasking (Geekbench 5 nT): fino a +25%

prestazioni grafiche (Motion Mark 1.2): fino a +10%.

Per quanto riguarda l’autonomia, AMD parla di risultati migliori fino al 94% rispetto alla concorrenza, in particolare si fa riferimento al confronto con Intel Core i5 1135G7 nel test di CrXPRT 2. Punti di forza dei nuovi processori sono:

il processo produttivo a 7 nm

il supporto alla ricarica rapida

il risveglio istantaneo dallo stato di sleep.

Infine, viene sottolineato l’approccio multi-livello alla sicurezza dei processori Ryzen 5000 C-Series, coi dati dell’utente che sono protetti dai seguenti “livelli”: AMD “Zen 3” Architecture con architettura “Zen 3” secure core, AMD Secure Processor con secure boot, Widevine DRM Secure Playback, Chrome Secure Web / OS (gestito tramite CPUD AMD e Google TPM), OEM Features.

Primi Chromebook con AMD Ryzen 5000 C-Series in arrivo nel 2022

In sede di annuncio sono stati svelati anche i nomi dei primi due Chromebook che faranno debuttare i processori AMD Ryzen 5000 C-Series: HP Elite C645 G2 Chromebook e Acer Chromebook Spin 514. Ecco un riepilogo delle loro caratteristiche principali.

HP Elite C645 G2 Chromebook

notebook da 14 pollici

processori fino ad AMD Ryzen 7 5825C

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE (opzionale)

webcam da 5 MP, SmartCard, SEC Fingerprint Sensor.

L’arrivo sul mercato è previsto nel Q2 2022.

Acer Chromebook Spin 514

convertibile 2-in-1 da 14 pollici

processori fino ad AMD Ryzen 7 5825C

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, fino a 256 GB di SSD PCIe Gen 3 NVMe

MIL-STD 810H, Corning Gorilla Glass Touchscreen, sRGB 100%.

L’arrivo sul mercato è previsto nel Q3 2022.

