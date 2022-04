AMD rinnova la sua gamma di processori Ryzen con la presentazione ufficiale dei nuovi Ryzen PRO 6000. Si tratta della nuova gamma di CPU per notebook destinati al mercato business. Le nuove proposte di AMD vanno a confrontarsi con le soluzioni Intel vPro di 12° generazione svelate nelle scorse settimane. La nuova gamma Ryzen PRO 6000 si articola in due serie.

A disposizione degli utenti ci sono i processori Ryzen PRO 6000H/HS a cui si affiancato i processori 6000U. Da notare che AMD ha anche svelato alcune versioni refresh dei Ryzen Pro 5000U. Vediamo tutti i dettagli sulle novità presentate oggi da AMD con tutti i nuovi modelli in arrivo e le prime stime sul miglioramento prestazionale rispetto alla precedente generazione di processori.

AMD svela i nuovi processori Ryzen PRO 6000: ecco tutti i modelli in arrivo

Si rinnova la gamma di processori di AMD con il debutto dei nuovi Ryzen PRO 6000. La nuova serie di CPU per notebook si articola in due serie, la serie H/HS e la serie U. Entrambe sono realizzate con processo produttivo a 6 nm e sfruttando l’architettura Zen 3+. In totale, AMD ha svelato 8 nuovi processori di cui 6 appartenenti alla serie H e 2 alla serie U.

La nuova famiglia Ryzen PRO 6000 parte dai Ryzen 5 ed arriva fino ai top di gamma Ryzen 9. Sono disponibili soluzioni con 6 Core e 12 Thread oltre che soluzioni con 8 Core e 16 Thread. Il TDP varia da 15 W fino ad un massimo di 45 W, raggiungibili dai processori della serie H, destinati ai notebook ad alte prestazioni per uso professionale. Le soluzioni della serie U sono, invece, destinate ai notebook “thin e light”.

Da segnalare anche la presenza dei Ryzen Pro 5000U. Si tratta di refresh di modelli dello scorso anno, basati su processo produttivo a 7 nm e su architettura Zen 3. In questo caso le opzioni sono 3 (Ryzen 3, 5 e 7). Nell’immagine qui di sotto trovate il riepilogo completo delle nuove proposte di AMD. Vi basta cliccare sull’immagine per ingrandirla e consultare tutti i dettagli sui nuovi processori.

Un netto passo in avanti prestazionale

Il debutto dei nuovi Ryzen PRO 6000 segna un importante passo in avanti in termini di prestazioni per quanto riguarda la gamma di processori AMD per l’utenza business. Grazie alla combinazione dell’architettura Zen 3+ e del processo produttivo a 6 nm, infatti, è possibile registrare un miglioramento delle prestazioni lato CPU fino al 30%. L’utilizzo della grafica integrata RDNA 2, invece, garantisce un raddoppio delle prestazioni lato GPU rispetto alla precedente generazione.

Il confronto con le soluzioni Intel, stando ai dati forniti da AMD, premia i nuovi Ryzen PRO 6000, almeno per quanto riguarda il multi thread. Secondo AMD, infatti, i nuovi processori Ryzen serie U (con TDP da 15 W scalabile fino a 30 W) superano i nuovi Intel Core di 12° generazione della serie P da 28 W. Anche in termini di prestazioni della GPU integrata, AMD dichiara la sua vittoria contro i rivali di Intel.

Interessanti anche i dati relativi all’autonomia. Un test eseguito con il Ryzen 7 Pro 6850U e batteria da 76 Wh (con il notebook HP EliteBook 865 G9) vede la nuova proposta di AMD battere una configurazione con Core i7-1165G7 e batteria da 78WHr (HP EliteBook x360 1040 G8 è il modello di riferimento). Nel test eseguito con MobileMark 2018, la macchina con CPU Ryzen supera le 26 ore di autonomia mentre quella con processore Intel si ferma a 22 ore. AMD conferma, inoltre, un’autonomia superiore del 45% con le chiamate tramite Microsoft Teams nel confronto tra il Ryzen 7 Pro e l’Intel Core i7-1260P.

In termini di sicurezza, inoltre, si registra il supporto nativo a Microsoft Pluton (una novità per i processori x86) con la nuova gamma Ryzen 6000 Pro. Questa soluzione garantisce maggiore protezione dagli attacchi fisici offrendo un’elevata integrazione tra hardware e software. Microsoft Pluton è già stato utilizzato nelle console Xbox che, ricordiamo, sfruttano APU realizzate proprio da AMD. Da segnalare anche il supporto a Windows Autopilot, utile per la configurazione rapida del dispositivo Windows da parte dell’amministratore. AMD garantirà, inoltre, un supporto prolungato per quanto riguarda gli aggiornamenti di stabilità e sicurezza.

Tanti notebook in arrivo con Ryzen PRO 6000

AMD ha anticipato l’arrivo di una nuova generazione di notebook dotati di CPU Ryzen PRO 6000. Oltre ai già confermati HP EliteBook e Lenovo ThinkPad, infatti, i nuovi processori di AMD saranno utilizzati anche da tanti altri portatili business. Tra gli OEM citati da AMD troviamo anche Acer, ASUS e Dell. Da notare, inoltre, che è previsto anche l’arrivo sui Chromebook oltre che l’utilizzo in soluzioni workstation e desktop (probabilmente di tipo All in One). Il lancio dei primi dispositivi dotati delle nuove proposte Ryzen PRO 6000 è programmato per le prossime settimane.

