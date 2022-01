AMD, in occasione dell’evento 2022 Product Premiere trasmesso in streaming oggi, ha svelato un gran numero di novità. In particolare, il Presidente e CEO di AMD, Lisa Su, ha annunciato l’arrivo di oltre 30 nuovi prodotti. Tra le novità annunciate nel corso dell’evento ci sono i nuovi processori AMD Ryzen serie 6000, realizzati su architettura Zen 3+ ed in arrivo sui migliori notebook in uscita nei prossimi mesi. Da segnalare anche il debutto del primo processore Ryzen con tecnologia AMD 3D V-Cache, definito il più veloce tra le CPU da gaming, e di nuovi prodotti della gamma Radeon, sia per desktop che per i futuri notebook da gaming. Ci sono anche diverse novità software dedicate al gaming che andranno ad arricchire le soluzioni AMD a disposizione dei videogiocatori.

Le novità di AMD svelate oggi

L’evento di presentazione tenuto oggi da AMD ha registrato il debutto di tantissime novità per la gamma di prodotti dell’azienda. Ecco cosa ha svelato AMD:

Le novità per la gamma Ryzen

Tra le principali novità annunciate oggi da AMD troviamo i nuovi processori AMD Ryzen serie 6000. La nuova gamma di processori è basata su architettura a 6 nm Zen 3+ e include la grafica integrata AMD RDNA 2 per offrire “l’esperienza Ryzen più veloce di sempre”. La nuova lineup di AMD include i processori Ryzen 6000 U, destinati ai notebook sottili e leggeri, ed i Ryzen 6000 H, riservati ai laptop più potenti, per il gaming e per la creazione di contenuti.

Le novità per la gamma di processori mobile di AMD comprende tre nuovi Ryzen 5000 con Zen 3 oltre a dieci nuovi Ryzen 6000. Per la serie U, in particolare, ci sono il 6600U ed il 6800U. Il top di gamma è il nuovo Ryzen 9 6980HX con 8 core e 16 thread e una frequenza massima di 5 GHz. AMD ha confermato che i primi laptop con i nuovi processori Ryzen arriveranno sul mercato a partire da inizio febbraio. I primi OEM ad utilizzare i nuovi processori saranno ASUS, Dell e HP.

Tra le novità svelate oggi da AMD trova spazio anche il nuovo processore desktop Ryzen 7 5800X3D. Si tratta del primo processore AMD Ryzen con tecnologia AMD 3D V-Cache. Il nuovo processore è basato sull’architettura Zen 3 e si caratterizza, secondo AMD, come il processore per gaming più veloce al mondo garantendo un vantaggio del 5%, nel gaming a 1080p, rispetto alle principali soluzioni della concorrenza.

Il processore, un 8C/16T, è compatibile con socket AM4 e sarà disponibile a partire dalla primavera del 2022. AMD ha anche anticipato il debutto dei nuovi Ryzen 7000 che arriveranno nel corso del secondo semestre del 2022. La nuova gamma di processori utilizzerà l’architettura a 5 nm Zen 4 e sarà accompagnata dal nuovo socket AM5. Maggiori dettagli sui nuovi Ryzen 7000 arriveranno nei prossimi mesi.

Tante nuove schede grafiche Radeon in arrivo

Le novità di casa AMD svelate oggi non si limitano ai soli processori Ryzen. L’azienda, infatti, ha annunciato diverse novità anche per la gamma Radeon. In particolare, si registra il debutto delle nuove schede grafiche per desktop Radeon RX 6500 XT e Radeon RX 6400. Le nuove schede sono progettate per il gaming a 1080p e promettono prestazioni elevate con frame rate ampiamente superiore ai 60 FPS su tutti i principali titoli. Entrambe le schede sono realizzate con un processo produttivo a 6 nm e possono contare su 4 GB di memoria dedicata.

La gamma Radeon si aggiorna anche con nuove soluzioni dedicate al mobile. In particolare, si segnala il debutto della nuova gamma Radeon RX 6000M pensata per offrire prestazioni eccellenti per il gaming su notebook premium di prossima generazione. Da notare anche le nuove Radeon RX 6000S mobile, ottimizzate per garantire efficienza energetica ed esperienza di gioco ad alte prestazioni nel segmento dei notebook ultra sottili.

La nuova tecnologia Radeon Super Resolution e le altre novità software

Per il gaming, inoltre, AMD ha annunciato la tecnologia AMD Radeon Super Resolution (RSR). Si tratta di una nuova tecnologia di upscaling simile a FidelityFX Super Resolution (FSR) che viene integrata direttamente nei driver grafici di AMD. Grazie all’integrazione nei driver, la funzionalità RSR sarà attivabile facilmente su centinaia di giochi per ottenere un miglioramento delle prestazioni senza una perdita apprezzabile della qualità dell’immagine grazie alle soluzioni di upscaling della risoluzione.

Il debutto della tecnologia RSR segue una lunga serie di ottimizzazioni software rilasciate da AMD nel corso del 2021. L’azienda ha sottolineato di aver aggiunto 22 nuove funzioni al software delle sue schede grafiche arrivando a migliorare le performance fino al 15%. Nel corso del primo trimestre del 2022 è, inoltre, previsto il rilascio di varie nuove funzioni software come AMD Link 5.0 che per consente agli utenti di giocare ai propri giochi per PC su un telefono, tablet o PC Windows. Nel primo trimestre del 2022, inoltre, arriverà anche AMD Privacy View, una nuova funzionalità che mira a massimizzare la privacy tramite eye tracking in tempo reale.

L’evento di presentazione di AMD

AMD 2022 Product Premiere è stato trasmesso in diretta streaming nella giornata di oggi. L’evento integrale è disponibile on demand anche su YouTube e può essere riguardato in qualsiasi momento. Vi lasciamo qui di sotto il player per poter dare un’occhiata a tutti gli annunci fatti oggi da AMD durante Product Premiere.