Un paio di giorni addietro, Microsoft ha annunciato una serie di novità interessanti nel contesto della propria idea di lavoro ibrido, dunque il discorso tocca Microsoft 365, con un ruolo di primaria importanza giocato inevitabilmente da Microsoft Teams. Tra gli annunci per Teams maggiormente degni di nota spiccano senz’altro il nuovo Speaker coach e l’interpretazione del linguaggio in tempo reale. Gli annunci comprendono sia funzioni inedite che altre oggetto di presentazioni precedenti e che sono ora o saranno a breve disponibili.

Microsoft Teams: interpretazione del linguaggio live

Partendo proprio da Microsoft Teams, la Language interpretation assolve alla funzione — piuttosto intuibile dal nome — di consentire agli interpreti in diretta di convertire le parole pronunciate dallo speaker in una lingua diversa quasi in tempo reale.

L’organizzatore del meeting avrà la possibilità di assegnare il ruolo di interpreti dalla lista dei partecipanti e di selezionare fino a 16 combinazioni di lingue fonte e target. Gli spettatori, dal canto loro, udiranno l’interpretazione, con l’audio originale riprodotto ad un livello di volume inferiore in sottofondo.

La funzione di interpretazione del linguaggio in tempo reale, secondo quanto annunciato da Microsoft, sarà disponibile per tutti nel secondo trimestre del 2022.

Ancora Teams: ecco lo Speaker coach

Rimanendo nel discorso di Microsoft Teams, su cui chiaramente il colosso di Redmond punta e punterà tantissimo per sviluppare l’idea di lavoro ibrido, c’è un’altra grande novità da segnalare ed è lo Speaker coach. Questa funzione sembra derivata dal “presenter coach” presente in PowerPoint. Al pari della novità poc’anzi descritta, verrà resa disponibile nel secondo trimestre dell’anno.

Speaker coach si serve dell’AI per fornire in maniera privata una guida all’oratore circa il ritmo da tenere, per notificargli l’eventuale interruzione di altri interlocutori e per ricordargli di controllare di tanto in tanto il livello di attenzione dei partecipanti.

Tra i numerosi feedback che lo Speaker coach sarà in grado di fornire al fine di aiutare l’utente a migliorare le proprie capacità in ambito meeting figurano: linguaggio ripetitivo, ritmo, riempitivi, inclusività del linguaggio, tono (enfasi sui passaggi chiave, etc.), monologo (pause per mantenere alto il livello di attenzione degli altri partecipanti), sovrapposizioni tra interlocutori (qualora si parli accidentalmente nello stesso momento di altri partecipanti, lo speaker coach individua chi altri abbia parlato e ad udire le parole dette).

Miglioramenti per Microsoft Teams Rooms

I miglioramenti in cantiere per Microsoft Teams Rooms attengono ai meeting ibridi, in cui cioè alcuni partecipanti sono collegati da remoto e altri sono presenti fisicamente. Presto, connettendo il dispositivo personale al meeting nella sede dello stesso, Teams chiederà all’utente se preferisca passare al laptop, anziché usare la videocamera presente in sala. Teams è talmente smart da capire automaticamente il feed video dell’utente dal display Teams Rooms e dalla visione di altri partecipanti che stiano usando dispositivi personali per partecipare alla riunione nella stessa sala.

A tal proposito, Microsoft ha ricordato come la funzione front row, creata proprio per questa tipologia di meeting, è ora disponibile in preview. La stessa è pensata per rendere le interazioni più naturali e ridurre il gap tra presenza fisica e virtuale. Il risultato viene ottenuto centrando il contenuto sullo schermo e ponendo attorno le informazioni aggiuntive (chat, alzate di mano, live reaction). Front row, dunque, è disponibile in preview (maggiori dettagli a questo link), ma nel corso dell’anno riceverà degli ulteriori miglioramenti.

Teams Connect shared channels e Whiteboard

Dalla fine del mese di marzo saranno disponibili in preview pubblica anche i Teams Connect shared channels, pensati al fine di consentire la collaborazione tra più persone interne ed esterne all’organizzazione attraverso un ambiente di lavoro condiviso.

Microsoft Whiteboard in Teams si evolve ed è molto più efficace nel fornire supporti visivi durante le riunioni. Il produttore segnala cursori di collaborazione, 50 nuovi template, reazioni in tempo reale e la possibilità di aprire alla collaborazione di colleghi esterni tramite Teams. La disponibilità di queste funzioni è prevista per il secondo trimestre del 2022.

Per Teams Phone, Operator Connect Mobile — da aprile in preview — permette di usare un unico numero indipendentemente dal fatto che si trovino in ufficio o meno. Infine, sono disponibili le Fluent 3D emoji.

Outlook, PowerPoint e Viva Insights

Microsoft sta introducendo componenti di Loop in Outlook mail al fine di migliorare le possibilità di brainstorming ibrido e l’assunzione di decisioni condivise. In questo modo si apre alla modifica di informazioni (liste e quant’altro) condivise tramite Microsoft 365, eliminando la necessità di passare da un’app all’altra. Inoltre, Outlook Calendar ottiene la funzione RSVPing for a meeting, che permette di confermare o meno la propria presenza e specificare se fisica o da remoto. Anche per questa novità occorrerà attendere il secondo trimestre.

Quanto a PowerPoint, la novità annunciata attiene all’unione di due funzioni esistenti, ovvero Cameo — che permette di mostrare la webcam insieme alla presentazione — e recording studio (per registrare la presentazione in PowerPoint e lasciarla disponibile on-demand): dal secondo trimestre del 2022 sarà possibile sfruttarle insieme, così da poter registrare la presentazione e renderla disponibile senza neppure dover prendere parte al meeting.

Infine, in Viva Insights in Teams arriva una nuova “inspiration library” con contenuti da Harvard Business Review, Thrive e Microsoft. Guide, consigli e altro aiuteranno gli utenti in diversi aspetti della vita lavorativa. In preview da questo mese, la funzione arriverà entro fine aprile in 11 lingue.

Tutte queste novità sono state pensate da Microsoft in risposta al Work Trend Index, che dimostra come tanti lavoratori stiano ancora tenendo in considerazione un lavoro ibrido. Tutte le novità arriveranno su Surface Hub 2S e Surface Hub 2 Camera.

