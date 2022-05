A circa un anno di distanza dall’uscita in Italia della Xiaomi Mi Smart Band 6, una delle smartband più popolari a apprezzate dagli utenti, giungono nuove voci sul possibile imminente lancio del modello successivo, Xiaomi Mi Smart Band 7.

Già pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia, a seguito di indiscrezioni sul social network cinese Weibo, secondo cui il lancio della nuova Mi Band sarebbe stato programmato per il 10 maggio. Nella giornata di ieri Mukul Sharma, attraverso un post su Twitter, ha confermato l’inizio della produzione di massa del dispositivo in Europa e Asia, confermando l’imminente lancio.

[Exclusive] Serial production of the Xiaomi Band 7 has started in several Eurasian countries. Expect the launch to happen soon. Additionally, a new Xiaomi Watch is also in the making.#Xiaomi #XiaomiBand7 — Mukul Sharma (@stufflistings) May 3, 2022

Xiaomi Mi Smart Band 7, per gli amici solo Mi Band 7, è già stata al centro di diverse indiscrezioni, sia a seguito delle certificazioni ricevute che delle informazioni trapelate dai soliti leaker; al momento quello che sappiamo della prossima smartband del colosso cinese è che avrà un display più grande del modello precedente con Always on Display e GPS. Inoltre pare sarà dotata di una batteria più capiente, in grado di consentire teoricamente il doppio dell’autonomia rispetto a Mi Band 6.

Infine, come si evince dal suddetto post, pare che Xiaomi abbia in cantiere anche un nuovo smartwatch e, nonostante non vi siano informazioni sul nome del prodotto, potrebbe trattarsi del successore dello Xiaomi Mi Watch lanciato originariamente nel 2020.

Ad ogni modo, non dovrebbe mancare molto ormai per avere informazioni più dettagliate ed ufficiali, visto che a quanto pare il lancio della nuova Mi Band 7 è realmente imminente.

In copertina Xiaomi Mi Smart Band 6

Potrebbe interessarti anche: le migliori smartband del mese, la nostra selezione