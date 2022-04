Xiaomi Mi Smart Band 7 torna a far parlare di sé, stavolta con informazioni più concrete che permettono a chi la sta aspettando di fregarsi per bene le mani. Le nuove indiscrezioni arrivano ancora una volta da un informatore reputato generalmente affidabile, che al di là delle diverse certificazioni ottenute, pur non indicando una data di lancio certa, ci invita a segnare sul calendario un giorno ben preciso: il prossimo 10 maggio 2022.

Nel caso in cui tale data si riveli corretta, con tutta probabilità il lancio di Xiaomi Mi Smart Band 7 (o Xiaomi Mi Band 7 che dir si voglia, visto che il nome non è stato affatto ufficializzato) sarà confinato al solo mercato cinese, per una successiva, quanto auspicata commercializzazione globale.

Per il momento non è emerso altro, ma vale la pena ricapitolare brevemente quelle che sono le novità previste già anticipate in precedenza. Il nuovo braccialetto smart di casa Xiaomi dovrebbe arrivare infatti con un display più grande con tanto di Always On Display, GPS, e con un’autonomia super, fra le altre cose.

Dunque, già da queste prime informazioni si prospetta una bella rivoluzione per Xiaomi Mi Smart Band 7, di cui vi sapremo dir meglio nel corso delle prossime settimane. Per ora, non ci resta che aspettare conferme (o smentite, perché no) riguardo quel 10 maggio 2022 suddetto.

In copertina Xiaomi Mi Smart Band 6

