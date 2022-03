Era ora che Xiaomi Mi Smart Band 7 cominciasse a ricevere un po’ di attenzione da parte di informatori e ficcanaso che sapessero cogliere dal web qualche indiscrezione, o quantomeno qualche minima notizia che facesse pensare a uno sviluppo imminente di una nuova versione della più chiacchierata smartband della piazza.

D’altronde ne sono passati di mesi dalla presentazione del modello attuale che si accinge ormai a compiere un anno di permanenza sul mercato degli indossabili. E l’ultima fuga di notizie trapelata nelle scorse ore su Xiaomi Mi Smart Band 7 non fa che incuriosire appassionati e non solo per via delle tante novità che potrebbe riservare.

Le (tante) novità di Xiaomi Mi Smart Band 7

Prima di tutto la fonte delle indiscrezioni in questione, Magical Unicorn, leaker che non è nuovo a riportare nuove sulle Mi Band (o Mi Smart Band che dir si voglia) di casa Xiaomi. A suo dire emerge dunque che Xiaomi Mi Smart Band 7 potrebbe arrivare con uno schermo leggermente più grande della versione attuale, che ricordiamo avere una diagonale da 1,56 pollici, con risoluzione 192 x 490 pixel (anche qui un pelo superiore rispetto ai 152 x 486 di quest’ultima).

Oltre allo schermo trapelano anche altri dettagli software come la presenza dell’Always On Display per determinati quadranti, di una maggior quantità di allenamenti di serie (modalità Aerobica e Zumba compresi), di una funzione Smart Alarm (che dovrebbe in qualche modo agevolare il risveglio mezz’ora prima della sveglia), di una nuova modalità di risparmio energetico e perfino di un modulo GPS integrato.

Dunque, la carne al fuoco non manca di certo per questo nuovo braccialetto smart di cui, al momento, non sappiamo nemmeno il nome. Xiaomi Mi Smart Band 7 o checché sia, in ogni caso, è uno dei prodotti più attesi della sua categoria, ragion per cui, non mancheremo di comunicarvi tempestivamente ulteriori sviluppi.

In copertina Xiaomi Mi Smart Band 6

