Se siete alla ricerca di un notebook da gaming, dovete dare un’occhiata a quest’offerta disponibile sullo store online di Acer: Acer Predator Helios 300, con NVIDIA GeForce RTX 3080, viene scontato di 400 euro rispetto al prezzo di listino e in più permette di ottenere uno sconto del 50% sugli accessori ufficiali.

Nella giornata di ieri avevamo visto un pieno di nuove offerte: quelle di Euronics, MediaWorld e Xiaomi, ma soprattutto quelle della primavera di Amazon, nell’ambito delle quali ci eravamo soffermati proprio sui notebook e anche più precisamente sui notebook da gaming. Quest’oggi vediamo un’offerta singola, ma comunque piuttosto interessante perché articolata in più parti.

Acer Predator Helios 300: offerta su notebook e accessori

Acer Predator Helios 300 è una presenza fissa nella nostra guida agli acquisti dedicata ai notebook da gaming e in questo caso parliamo più precisamente del modello equipaggiato con processore Intel Core i7-10750H Hexa-core a 2,60 GHz e NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8 GB memoria dedicata. Il prezzo di listino di questo modello è di 1.999 euro, tuttavia il produttore lo propone in promozione con uno sconto di 300 euro, ma il prezzo finale scende a 1.599,05 euro grazie al codice sconto WEEKEND-EXTRA5, che solo per 48 ore permette di ottenere uno sconto extra del 5% sugli articoli già scontati.

Le possibilità di risparmio non finiscono qui: Acer prevede anche uno sconto del 50% sugli accessori ufficiali acquistati in abbinamento al notebook (sconto applicato direttamente nel carrello). Per l’acquisto di accessori potete cliccare su questo link, mentre qui sotto trovate quello per il notebook:

Acquista Acer Predator Helios 300 a 1.599,05 euro con WEEKEND-EXTRA5

Oltre alle caratteristiche tecniche menzionate, va ricordato che il modello in offerta dispone di: 16 GB di DDR4 SDRAM, 1 TB di SSD, display IPS da 15,6″ Full HD (1920 x 1080) in 16:9 con refresh rate a 144 Hz ed è senza sistema operativo (nessun problema, abbiamo realizzato una guida su come attivare Windows 11).

