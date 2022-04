Parte con il botto il mese di Aprile grazie alle nuove Offerte di Primavera di Amazon che saranno attive da oggi stesso fino al prossimo 13 Aprile. Amazon propone una serie di sconti fino al 40% su un catalogo di prodotti immenso ma noi abbiamo selezionato solo le migliori per il mondo dei notebook economici.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di Primavera 2022 per i notebook best buy. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon di Primavera notebook economici

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con con alcuni benefici. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

HP 14S

HP 14S per chi ha un budget limitato è una delle alternative da tenere in considerazione. Si tratta di notebook da 14″ con risoluzione FHD, il processore è un AMD Ryzen 5 4500U ed è supportato da soli 8 GB di RAM ma con un modulo SSD da 256 GB e volendo si può anche aggiornare la RAM. Non male il numero di porte a disposizione mentre la combinazione tastiera e trackpad non è delle migliori.

HP 14S passa da 599 Euro a 499 Euro in offerta di Primavera su Amazon

HP Chromebook 14b

Il Chromebook che vi consigliamo in offerta questo mese è di HP ed il 14b con processore AMD Athlon che serve giusto per il corretto funzionamento di Chrome OS, ha solo 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM ma c’è un pannello da 14” con risoluzione FHD, una rarità per la fascia di prezzo.

HP Chromebook 14b passa da 429 Euro a 299 Euro in offerta di Primavera su Amazon

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 ha la scheda tecnica minima per il discreto funzionamento di Windows 11 S. Il processore Intel N6000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 8 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere senza problemi l’utilizzo quotidiano. Certo, il notebook è grandicello, ha un display da 15.6″ con risoluzione FHD e con una luminosità massima non elevata ma Acer Aspire 3 ha dalla sua un set di porte completissimo. La tastiera non è male, il touchpad è piccolino e non proprio precisissimo.

Acer Aspire 3 passa da 469 Euro a 389 Euro in offerta di Primavera su Amazon

Asus ZenBook 13

Il nuovo Asus ZenBook 13 porta in questa fascia di prezzo economica un display OLED con risoluzione FullHD, assolutamente fantastico. Anche il resto delle specifiche sono convincenti con un Intel Core i51135G7, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD ma è chiaro che il suo reale punto di forza è il mix tra portabilità ed un bel display OLED, una rarità sul mercato ed in particolare in questa fascia di prezzo.

Asus Zenbook 13 passa da 999 Euro a 849 Euro in offerta di Primavera su Amazon

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon di Primavera 2022, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.