Tornano i MEGASCONTI da MediaWorld. A partire da oggi e fino al prossimo 10 aprile (sia in negozio che online) è possibile sfruttare una lunga serie di offerte dedicate a tanti prodotti tech acquistabili a prezzo scontato. Tra le offerte MediaWorld più interessanti troviamo diversi notebook a prezzo scontato oltre che vari smartwatch, cuffie, Smart TV e monitor per PC. Le occasioni per un buon affare non mancano di certo e c’è anche la possibilità di sfruttare il finanziamento a tasso zero oltre che il ritiro in negozio senza costi aggiuntivi. Ecco tutti i dettagli sulla promozione:

MediaWorld lancia i MEGASCONTI: ecco le migliori offerte

C’è tempo fino al prossimo 10 aprile per sfruttare i MEGASCONTI di MediaWorld. La catena di negozi d’elettronica mette a disposizione diversi prodotti a prezzo scontato. A fine articolo trovate il link diretto alla pagina della promozione con tutti i prodotti da acquistare. Di seguito, invece, andremo a vedere una selezione delle migliori offerte. Per ogni prodotto segnalato, sarà sufficiente cliccare sul suo nome per accedere alla pagina dello store e completare l’acquisto (anche con ritiro in negozio gratuito oltre che con spedizione a casa).

Partiamo dai prodotti Apple e dal best seller per eccellenza. Il MacBook Air M1 è scontato al prezzo di 954 euro, invece di 1159 euro, nella variante con scocca Argento e 256 GB di storage. Per chi sceglie il portatile di Apple è possibile ottenere anche 4 mesi gratis di Apple Music. Sempre a tema Apple, inoltre, segnaliamo l’offerta dedicata ad iPhone 13 256 GB acquistabile al prezzo scontato di 942 euro invece di 1059 euro (anche per lo smartphone ci sono 4 mesi di Apple Music in regalo). In offerta c’è anche l’Apple Watch SE da 44 mm che viene proposto al prezzo di 305 euro.

Passiamo ai notebook Windows con l’offerta dedicata all’ottimo HP Victus 16-D0018NL. Si tratta di una vera e propria workstation con ottime specifiche. Il portatile ha un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e può contare sul processore Intel Core i5-11400H, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il comparto grafico vede la presenza della scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata. Il prezzo è di 959 euro con ben 240 euro di sconto rispetto al listino.

Segnaliamo anche un’altra offerta dedicata ai portatili HP. MediaWorld, infatti, sconta l’ottimo HP 15S-EQ2032NL con Ryzen 5500U, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo è di 503 euro invece di 649 euro. C’è una buona offerta anche per l’Acer Aspire 5 che ripropone il Ryzen 5500U ma lo affianca a 12 GB di memoria RAM. Il prezzo è di 546 euro invece di 729 euro. In casa Acer c’è da segnalare l’offerta dedicata all’Acer Nitro 5 con Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB. Il prezzo è di 1444 euro.

Tra gli smartwatch troviamo l’offerta dedicata al Fitbit Versa 2 che può essere acquistato al prezzo di 119,99 euro invece di 199,99 euro. In sconto c’è la sempre validissima Xiaomi Mi Band 6 che viene proposta al prezzo scontato di 19,99 euro. Come da tradizione, non mancano le offerte sugli Smart TV. Tra gli sconti più interessanti c’è il Samsung QE55Q60A. Si tratta di un TV 4K con pannello QLED da 55 pollici che viene proposto al prezzo di 599 euro invece di 999 euro.

Per un TV economico ma di ottima qualità c’è il Philips 50PUS7906 con pannello 4K da 50 pollici che viene proposto al prezzo scontato di 419 euro. Se preferite un TV di dimensioni più grandi c’è invece il Samsung QE75Q60AAUXZT con pannello QLED 4K da ben 75 pollici. In questo caso, il prezzo è di 942 euro. Per tutti i modelli di Smart TV c’è la possibilità di richiedere il Bonus TV per ridurre fino a 100 euro di sconto extra il costo d’acquisto.

Le offerte dei MEGASCONTI di MediaWorld non finiscono qui. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono tanti prodotti a prezzo scontato da acquistare direttamente online, anche con ritiro in negozio. Per il pagamento, inoltre, è possibile anche accedere al finanziamento Findomestic. Per sfruttare le offerte c’è tempo fino al prossimo 10 di aprile. Dal link qui di sotto potete accedere ad una panoramica completa delle offerte proposte, individuando i prodotti più interessanti da acquistare.

Scopri qui tutte le offerte dei MEGASCONTI di MediaWorld