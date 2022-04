Fino al prossimo 13 di aprile è possibile sfruttare un nuovo coupon promozionale per acquistare alcuni prodotti Xiaomi e di altri brand del mondo tech con un extra sconto del 15% tramite eBay. La promozione è davvero semplice. Per le prime due settimane del mese di aprile (come detto, c’è tempo fino al 13 aprile), grazie allo Xiaomi Fan Festival 2022, sarà possibile inserire il codice sconto ITMIFEST22 per ottenere una riduzione di prezzo del 15% direttamente nel carrello sui prodotti proposti in promozione. Tra i prodotti in offerta troviamo cuffie TWS, smartwatch, monitor, Smart TV e molto altro ancora. Di seguito trovate il link alle offerte alla pagina completa della promozione ed una selezione di tutte le migliori offerte disponibili. Ecco i dettagli sulla nuova promozione dedicata ai prodotti Xiaomi (e non solo):

Extra sconto del 15% con le offerte eBay per lo Xiaomi Fan Festival 2022

Tra le offerte più interessanti del nuovo evento eBay che prende il via oggi troviamo lo Xiaomi Mi Watch Lite. Lo smartphone viene proposto a 59 euro ma con il codice coupon è scontato a circa 50 euro. Da segnalare anche l’offerta dedicata alla Xiaomi Mi Band 6 che viene proposta a 44,50 euro ma con lo sconto il prezzo scende a poco più di 37 euro. In offerta c’è un altro smartwatch di sicuro interesse. Si tratta del Redmi Watch 2 Lite, normalmente acquistabile a 69 euro e che con lo sconto può essere acquistato a 58 euro.

Da segnalare anche l’ottima offerta dedicata al monitor Xiaomi da 27 pollici. Si tratta di un monitor Full HD con pannello IPS che viene proposto ad un prezzo di 159 euro. Applicando il codice coupon, però, il monitor è acquistabile a circa 135 euro. In offerta c’è anche la Xiaomi Mi TV Stick che può essere acquistata, grazie al codice sconto del 15%, a 38 euro. In sconto ci sono anche le Redmi Buds 3 Pro che, sfruttando lo sconto extra garantito dal coupon possono essere acquistate a circa 51 euro.

Il nuovo coupon sconto è l’occasione giusta anche per acquistare a prezzo scontato un nuovo Smart TV. Tra i modelli in offerta troviamo il Mi Smart TV 4S. Si tratta di un TV 4K da 43 pollici che abbina dimensioni compatte, un pannello di buona qualità e Android TV. Il TV è acquistabile ad appena 346 euro.

I prodotti indicati sono solo una piccola selezione delle decine di dispositivi acquistabili con la nuova offerta eBay in occasione dello Xiaomi Fan Festival 2022. In offerta, infatti, ci sono anche smartphone e tablet Xiaomi, vari elettrodomestici e dispositivi hi-tech. Spulciando tra le offerte di certo sarà possibile individuare il prodotto o i prodotti di proprio interesse. Potete dare un’occhiata a tutte le offerte disponibili fino al 13 aprile dal link riportato qui di sotto.

Utilizzando il codice coupon è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo che può fare la differenza nella scelta del prodotto da acquistare. Il coupon garantisce uno sconto massimo di 50 euro e può essere utilizzato una sola volta (anche per un ordine con più dispositivi). Sugli acquisti ci sono tutti i vantaggi riservati ai clienti eBay, a partire dalla consegna gratuita. È possibile pagare con PayPal e, quindi, optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi gestito direttamente da PayPal.

Per scoprire tutte le nuove offerte eBay potete fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri qui le offerte eBay dello Xiaomi Fan Festival 2022