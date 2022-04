Con l’inizio del mese di aprile prendono il via le Offerte di Primavera di Amazon. A partire da oggi e fino al prossimo 13 aprile, infatti, Amazon propone una lunga serie di offerte con sconti fino al 40%. A disposizione degli utenti ci saranno, quindi, offerte dedicate a tantissimi prodotti tech a partire dai notebook e passando per Smart TV, smartwatch, monitor, tablet, smartphone, cuffie TWS e molto altro ancora. Le occasioni per iniziare il mese di aprile con un buon acquisto non mancano di certo. Ecco tutte le migliori Offerte di Primavera di Amazon che prendono il via oggi:

Su Amazon partono le Offerte di Primavera: tante promozioni con sconti fino al 40%

C’è una nuova ondata di offerte su Amazon. A partire da oggi e fino al prossimo 13 aprile, infatti, con le Offerte di Primavera è possibile sfruttare occasioni davvero interessanti per acquistare i principali prodotti disponibili su Amazon a prezzo scontato. Per un quadro completo sulle offerte disponibili potete fare riferimento al link qui di sotto. Vi basterà scegliere la categoria di prodotto desiderata per verificare le promozioni migliori da cogliere al volo. Di seguito, invece, andremo a vedere una selezione dei prodotti più interessanti da acquistare. Ecco, quindi, le migliori proposte disponibili con le Offerte di Primavera di Amazon:

Con questa nuova serie di promozioni, Amazon mette a disposizione tantissime offerte di sicuro interesse. Se cercate qualche prodotto in particolare potete fare riferimento alle sezioni dedicate alle singole categorie di prodotto. Eccone alcune:

Segnaliamo che con le Offerte di Primavera di Amazon arrivano anche gli Sconti di Primavera sui prodotti Amazon Warehouse. Per una selezione di prodotti usati, infatti, sarà possibile sfruttare uno sconto extra del 20%. Come al solito, la disponibilità di prodotti è limitata. Le migliori occasioni, molto probabilmente, si esauriranno già nelle prime ore della promozione. Vi lasciamo il link alla pagina dedicata alla promozione:

Le migliori offerte Amazon sui notebook

Iniziamo l’analisi delle migliori offerte disponibili in questo momento su Amazon dai notebook. Tra le migliori proposte c’è il Huawei Matebook D15 con Ryzen 5500U, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD che viene proposto al prezzo scontato di 599 euro. Molto interessante, per chi è in cerca di notebook economico, è l’offerta riservata ad HP 15s-eq2007 con Ryzen 5300U, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD che può essere acquistato al prezzo di 439 euro.

In offerta c’è spazio anche per i notebook da gaming come l’ottimo MSI Katana GF66. Il laptop in questione presenta processore Intel Core i7-12700H supportato da 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e dalla scheda video RTX 3050 di NVIDIA. Il display è un 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il prezzo è di 1.199 euro invece di 14.999 euro. Non può mancare il MacBook Air M1 da 256 GB, best seller assoluto da tempo, che viene proposto oggi a 959 euro.

Da notare anche l’ottima offerta per il Huawei Matebook 16 con Ryzen 7-5800H, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il portatile con display 2.5K da 16 pollici è acquistabile al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.349 euro. Da cogliere al volo è anche l’offerta dedicata a LG Gram 17Z90P. L’ultra-portatile di LG con display da 17 pollici e un peso piuma di 1,35 chilogrammi è in offerta a 1.499 euro invece di 1.999 euro. Tra le specifiche troviamo un processore Intel Core i7-1165G7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Le migliori offerte Amazon sui monitor

Con le Offerte di Primavera di Amazon ci sono anche tanti monitor in sconto. Segnaliamo, in particolare, il Samsung F24T352. Si tratta di un ottimo monitor economico disponibile nelle varianti da 24 pollici, al prezzo scontato di 139 euro, e 27 pollici ad appena 20 euro in più con una spesa, quindi, di 159 euro. Il monitor è “flat”, con cornici ridotte al minimo, ed include un pannello IPS Full HD.

Sempre in casa Samsung c’è anche la gamma Samsung Odyssey G5 in offerta con la versione da 27 pollici e risoluzione QHD che viene proposto al prezzo di 259 euro. In sconto c’è anche la versione da 32 pollici che viene proposta a 289,90 euro. Da valutare anche il più grande LG 32GN650 UltraGear da 32 pollici che viene proposto al prezzo di 279,99 euro invece di 425 euro. Il monitor in questione ha un pannello VA con risoluzione QHD e refresh rate da 165 Hz.

Le migliori offerte Amazon per gli Smart TV

Sono disponibili tante offerte anche per gli Smart TV. Tra i modelli in sconto maggiore c’è il Philips 55PUS7506 con pannello da 55 pollici con risoluzione 4K che viene proposto al prezzo scontato di 429 euro invece di 729 euro. Da notare l’offerta dedicata a LG NanoCell 43NANO756PR, modello con pannello da 43 pollici 4K, che viene proposto al prezzo di 379 euro invece di 699 euro.

Tra i TV OLED a buon prezzo c’è spazio per il Sony Bravia OLED KE-55A8P. Questo TV presenta una diagonale da 55 pollici e può essere acquistato in offerta a 999 euro. Da notare anche l’offerta dedicata a LG OLED55B16LA con pannello da 55 pollici OLED che costa 1.049 euro. Per un OLED più grande c’è l’offerta dedicata al modello LG OLED65B16LA da 65 pollici che viene proposto a 1.398 euro.

Le migliori offerte Amazon per smartwatch e cuffie TWS

Non mancano le offerte su smartwatch e cuffie TWS. Segnaliamo, in particolare, la promozione dedicata alla Huawei Band 6 disponibile al prezzo di 39,90 euro invece di 59,90 euro. In sconto ci sono anche le Huawei FreeBuds 4i che vengono proposte al prezzo di 54,99 euro invece di 89 euro. Ottima offerta anche per le Realme Buds Air 3, in sconto a 44,99 euro invece di 59,99 euro.

Tra gli smartwatch segnaliamo il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm che può essere acquistato al prezzo scontato di 169 euro invece di 269 euro. Da notare anche l’ottima offerta dedicata al Garmin Forerunner 45 disponibile con un prezzo scontato di 114,90 euro invece di 199,99 euro. Sconto anche per l’ottima OPPO Band Sport disponibile al prezzo di 24,99 euro invece di 49,99 euro.