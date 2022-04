Inizia il mese di Aprile e come da tradizione partono le nuove Offerte di Primavera di Amazon che saranno attive da oggi stesso fino al prossimo 13 Aprile. Amazon propone una serie di sconti fino al 40% su un catalogo di prodotti immenso ma noi abbiamo selezionato solo le migliori per il mondo dei notebook gaming.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di Primavera 2022 per i notebook da gioco. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon di Primavera sui notebook gaming

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con con alcuni benefici. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

MSI GP76 Leopard

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GP76 Leopard sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 11800H e scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA (16 GB RAM e 1 TB SSD). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17.3 pollici nelle dimensioni di un 15 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 240 Hz, assolutamente cosa non da poco. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI GL76 Leopard una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri soprattutto con la tastiera in collaborazione con SteelSeries.

MSI GP76 Leopard passa da 2499 Euro a 1999 Euro in offerta di Primavera su Amazon

Acer Nitro 5

Il nuovo Acer Nitro 5 con Intel Core i5-11370H e scheda video dedicata RTX 3050 con 4 GB è super interessante. Non solo CPU+GPU, anche il display è degno di merito, si tratta di un 17.3 con refresh rate a 144 Hz in grado di sfruttare tutti gli fps che la 3050 può generare. Ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile e poi c’è una 3050 ma con RTX e DLSS per i nuovi titoli Tripla A.

Acer Nitro 5 passa da 1499 Euro a 1149 Euro in offerta di Primavera su Amazon

MSI GF63 Thin

MSI GF65 Thin sa il fatto suo con un processore Intel Core i5 1180H e scheda grafica GeForce 1650 di NVIDIA (8 GB RAM e 512 GB SSD). La base hardware è più che onesta ma è anche il sistema di raffreddamento con doppia ventola e 6 heatpipe ad essere decisamente interessante per la fascia di prezzo. Il display è un IPS a 144Hz da 15.6 pollici. Ci sono tante altre chicche che MSI ha inserito nel suo GF63 Thin, un notebook gaming non recentissimo per la GPU ma ad un prezzo invogliante in offerta.

MSI GF63 Thin passa da 1099 Euro a 899 Euro in offerta di Primavera su Amazon

MSI Katana GF66

MSI Katana GF66 è supportato dalla GeForce RTX 3050, il nuovissimo processore Intel Core i7 12700H e un pannello da 15,6″ FHD a 144 Hz. Si tratta di una macchina in grado di fare tutto, ci sono tante porte, una buona tastiera, un bel design ma è chiaro che con la combo GPU, CPU e display, il suo intento principale è giocare alla grande e ci riesce benissimo. MSI ha curato tutto anche la dissipazione e il taglio di RAM e SSD che parte da 16 GB di dual channel e 512 GB PCIe Gen3.

MSI Katana GF66 passa da 1499 Euro a 1199 Euro in offerta di Primavera su Amazon

HP Omen 16

HP Omen 16 in versione 2022 è migliorato tantissimo. Configurazioni sempre al top con processore Intel Core i7 di undicesima generazione o processore AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD NVMe PCIe. HP ha migliorato il design, il sistema di raffreddamento ed anche il display che è disponibile in due configurazioni sempre da 16″ con QHD a 165 Hz. Ancora netti miglioramento per touchpad, tastiera e costruzione generale.

HP Omen 16 passa da 1999 Euro a 1849 Euro in offerta di Primavera su Amazon

Asus TUF Gaming Dash F15

Un notebook gaming in anteprima arriva su Amazon. Si tratta del buon Asus TUF Gaming Dash F15 con Intel Core i5 di undicesima generazione e scheda video dedicata RTX 3050 Ti. Un bel po’ di potenza che viene esaltata dal grande display da 15,6″ con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz. Si tratta di una macchina completissima ad un prezzo onestissimo in offerta.

Asus TUF Gaming Dash F15 passa da 1499 Euro a 1199 Euro in offerta di Primavera su Amazon

