Le offerte Euronics non sono ancora finite: la nota catena è molto attiva, complici anche le differenze che a volte ci sono tra i vari gruppi, e lancia nei negozi CDS una nuova promozione. Si tratta del Samsung Weekend con Doppio sconto IVA, che si concentra sulle TV e sui grandi elettrodomestici. Scopriamo di che si tratta.

Doppio sconto IVA su TV e grandi elettrodomestici da Euronics

La nuova promozione pensata da Euronics è disponibile nei punti vendita del gruppo CDS solo fino a domenica 3 aprile 2022 e tocca solamente prodotti targati Samsung. L’iniziativa prevede lo sconto del 36,08%, pari a un “doppio” scorporo dell’IVA (-18,04%) sulle TV da almeno 899 euro e sui grandi elettrodomestici a partire da 499 euro.

Le occasioni da sfruttare in negozio sono parecchie, ma possiamo segnalarvene qualcuna in particolare:

Samsung Neo QLED QN800A 8K 75″ a 2559,36 euro

Samsung Neo QLED QN800A 8K 65″ a 1919,36 euro

Samsung Neo QLED QN700A 8K 55″ a 1279,36 euro

Samsung AU8070 85″ a 1279,36 euro

Samsung Q70A 75″ a 1279,36 euro

Samsung Neo QLED QN90A 55″ a 1087,36 euro

Samsung Q80A 65″ a 895,36 euro

Samsung Q70A 65″ a 831,36 euro

Samsung AU8070 75″ a 831,36 euro

Samsung Q80A 55″ a 735,36 euro

Samsung Q80A 50″ a 639,36 euro

Samsung AU8070 65″ a 607,36 euro

Ricordiamo che è anche possibile sfruttare il bonus TV per far ulteriormente scendere i suddetti prezzi di altri 100 euro (al massimo). Per sfogliare il volantino Euronics CDS completo basta seguire questo link e cercare il negozio più vicino (a patto che appartenga al gruppo, come ad esempio il punto vendita di Arezzo, centro commerciale Setteponti, giusto per un riferimento). Questo è invece il link giusto per chi preferisce gli sconti online.

