Questa settimana l’azienda di Cupertino ha svelato diverse novità, come il nuovo entry level iPhone SE 2022 ed il potentissimo processore M1 Ultra, già pronto al debutto con il nuovo Mac Studio. Le novità svelate da Apple sono state diverse. Diverse previsioni sono, però, state disattese.

In queste ore si inizia a fare il punto sulle strategie future di Apple, in particolare in base a quanto abbiamo visto e quanto, invece, non abbiamo visto nel corso dell’evento di questa settimana. Le ultime indiscrezioni si concentrano sulla gamma iMac e sulla possibilità di registrare il debutto di un inedito Studio Display Pro per arricchire la gamma di monitor. Vediamo i dettagli:

iMac da 27 pollici: Apple non ha in programma nuove versioni per ora

Senza particolari annunci, come da tradizione per la casa di Cupertino, Apple ha eliminato dal listino l’iMac da 27 pollici che proponeva ancora processori Intel. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da 9to5Mac, al momento, l’azienda non avrebbe piani per lanciare ulteriori iMac di questo tipo, limitando la gamma all’iMac da 24 pollici con processore M1. Secondo il magazine, quest’indiscrezione proviene dalla stessa fonte che confermò il debutto dei nuovi Mac Studio e Studio Display.

Si tratta di un’indiscrezione che, quindi, va considerata con grande attenzione e potrebbe confermare quelle che saranno le prossime mosse di Apple. L’azienda dovrebbe essere al lavoro su di un iMac da 24 pollici di nuova generazione, in arrivo nel corso del 2023. Tale modello non presenterà i processori di fascia alta ma dovrebbe rappresentare, di fatto, un refresh del modello attuale con il passaggio dal processore M1 al nuovo M2, in arrivo nel corso dei prossimi mesi anche per la gamma MacBook e, in particolare, per il MacBook Air.

Secondo quanto rivelato da Bloomberg di recente, Apple avrebbe intenzione di svelare nuovi Mac nel corso della WWDC 2022 di giugno e un ulteriore serie di novità entro la fine dell’anno. Nei prossimi mesi, quindi, arriveranno certamente novità sui nuovi prodotti della gamma Mac. È sempre più probabile, in ogni caso, che un nuovo iMac da 27 pollici non arriverà nel corso del prossimo futuro. Per ora, l’azienda intende concentrarsi sui modelli da 24 pollici e sull’arricchimento della sua gamma di monitor esterni da abbinare al Mac Mini o al nuovo Mac Studio.

In arrivo un inedito Studio Display Pro

Apple ha tante novità in arrivo. L’azienda si prepara, infatti, a presentare un nuovo Studio Display Pro con pannello da 27 pollici con tecnologia Mini-LED. Il debutto di questa soluzione è programmato per il prossimo mese di giugno. La conferma in merito al progetto è arrivata dall’insider Ross Young. A ribadire la realizzazione del nuovo display di Apple sarebbero state diverse fonti contattate dall’insider. Per il momento, però, le informazioni sul nuovo display da 27 pollici di Apple sono ancora limitate. Si tratta, in ogni caso, di un’importante aggiunta alla linea di monitor dell’azienda.

Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain… — Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022

Il nuovo Studio Display pro dovrebbe riprendere diverse caratteristiche del nuovissimo Studio Display, riproponendo la possibilità di sfruttare il vetro nanotexture oltre che il sistema Inquadratura automatica (Center Stage) grazie alla webcam integrata. Ricordiamo che il nuovo Studio Display arriva sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 1799 euro che cresce in modo significativo richiedendo il vetro nanotexture (+250 euro) e il sostegno a inclinazione e altezza regolabili (+459 euro). Il nuovo Pro dovrebbe attestarsi su livelli di prezzo decisamente superiori. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

