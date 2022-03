Nel corso dell’evento di ieri sera, Apple ha svelato in via ufficiale il nuovo M1 Ultra, già pronto a debuttare sul mercato con il nuovo Mac Studio, evoluzione ad altissima potenza del Mac Mini, già ordinabile in Italia con un prezzo di partenza di 4,649 euro oppure da 5.799 euro nella variante con GPU da 64 core invece che 48 core (c’è anche la versione con M1 Max da 2,349 euro). Il nuovo M1 Ultra combina due M1 Max tramite il sistema UltraFusion per dar vita ad un processore dalle prestazioni davvero fuori scala.

Come prevedibile, considerando le recenti novità della gamma di processori Apple, anche il nuovo M1 Ultra registra prestazioni da record assoluto, superando quasi tutta la concorrenza nonostante consumi nettamente inferiori rispetto ai diretti rivali. La conferma in merito alle capacità del nuovo M1 Ultra è arrivata dai primi benchmark apparsi online poche ore dopo la presentazione ufficiale. Vediamo i dettagli relativi alle prestazioni del nuovo processore Apple Silicon M1 che sarà incluso sotto la scocca del Mac Studio.

M1 Ultra: prestazioni da record nei primi benchmark

Il nuovo M1 Ultra di Apple è subito protagonista di un primo benchmark in cui mostra tutta la sua potenza. Il test in questione è stato svolto su Geekbench andando a considerare un dispositivo con M1 Ultra supportato da 128 GB di memoria di sistema. Con questa configurazione, il processore di Apple ha fatto registrare un punteggio di 1793 punti in Single Core e di 24055 punti in Multi-Core. Il nuovo M1 Ultra è più veloce del 21% rispetto all’attuale Mac Pro top di gamma con processore Intel Xeon in termini di prestazioni Multi-Core.

Per quanto riguarda le prestazioni Single-Core, invece, si registra un passo in avanti del 56%. Si tratta, quindi, di un incremento notevolissimo che conferma le incredibili potenzialità del Mac Studio. Nel test in Multi-Core, come prevedibile, M1 Ultra stacca nettamente M1 Max che si ferma a 11.680 punti nello stesso benchmark su GeekBench (+105%). Le prestazioni in Single-Core, invece, sono praticamente le stesse. Secondo quanto rivelato da AppleInsider, che cita una fonte interna ad Apple, i benchmark emersi online sono autentici e confermano le enormi prestazioni del processore di Apple.

Il confronto con i processori Intel e AMD: M1 Ultra è dietro (di poco) al Ryzen Threadripper 3990X in Multi-Core

Anche il confronto con la concorrenza di Intel e AMD vede la nuova soluzione di Apple risplendere grazie agli ottimi risultati emersi nel benchmark. In Single-Core, il nuovo processore della casa di Cupertino è indietro rispetto al nuovo Intel Core i9 12900K (che costa poco più di 500 euro ma bisogna costruirci un PC intorno). Il processore di Intel, infatti, arriva a 1.997 punti, staccando M1 Ultra di oltre 200 punti e confermando la supremazia di Intel nelle prestazioni Single-Core.

Il rapporto di forza si inverte completamente nel test Multi-Core. In questo caso, infatti, è M1 Ultra a staccare la concorrenza che si ferma molto più indietro. In particolare, l’Intel Core i9 12900K arriva a poco più di 17 mila punti mentre il Ryzen 9 5905X si ferma a 16565 punti. Da notare, invece, che M1 Ultra è indietro rispetto al Ryzen Threadripper 3990X nel test Multi-Core. Il processore di AMD (con 64 Core e un TDP di 280 W) registra un punteggio di 25,133 superando la nuova proposta di Apple del 4.5%.

Per un quadro più preciso in merito alle prestazioni reali del nuovo processore M1 Ultra sarà necessario attendere i prossimi giorni. Le prime unità del Mac Studio sono già ordinabili e, quindi, a breve inizieranno ad arrivare anche test e approfondimenti più precisi sulle capacità della nuova soluzione appena svelata da Apple.

