Esteticamente sono praticamente identici ma sotto la scocca le differenze tra iPhone SE 2022 e iPhone SE 2020 non mancano di certo. Apple, infatti, ha aggiornato il suo entry level conservando il design (e riciclando diversi componenti) e concentrandosi su di un importante upgrade della scheda tecnica. L’aggiornamento del SoC è, chiaramente, il fulcro del progetto del nuovo iPhone SE 2022 che ora è in grado anche di accedere alla rete 5G, mettendosi “in pari” con gli altri smartphone della gamma iPhone di Apple. C’è anche qualche altra novità da considerare. Vediamo i dettagli completi:

iPhone SE 2022 vs 2020: esteticamente non cambia nulla

Visto da fuori, il nuovo iPhone SE 2022 sembra solo una variante cromatica del suo predecessore, iPhone SE 2020. Il display resta da 4.7 pollici con risoluzione HD (1334 x 750 pixel) e rapporto tra le dimensioni di 16:9. Non sappiamo, per il momento, se (come probabile) il pannello LCD utilizzato dal nuovo modello è lo stesso già montato dalla variante 2020. C’è anche il “solito” tasto Home centrale con sensore Touch ID integrato. Anche le varianti cromatiche sono praticamente le stesse.

Anche il nuovo iPhone SE 2022 è disponibile nelle versioni PRODUCT(RED), Black e White già disponibili con il modello di due anni fa. Da notare, però, che c’è stato un cambio di nome (il Black è ora “Mezzanotte” e il White è diventato “Galassia) che potrebbe anticipare una leggera modifica delle tonalità cromatiche. Sarà necessario verificare questi cambiamenti da vicino. Per ora, non sono state introdotte ulteriori colorazioni.

Il confronto tra le specifiche: per il nuovo iPhone SE 2022 ci sono l’A15 Bionic e più RAM

Dando uno sguardo alla scheda tecnica, la prima differenza tra iPhone SE 2022 e iPhone SE 2020 che salta all’occhio è rappresentata dal SoC. Il nuovo modello integra il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche dai nuovi iPhone 13. Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto al già ottimo Apple A13 Bionic che permetterà ai possessori del nuovo iPhone SE 2022 di sfruttare al massimo tutte le funzionalità di iOS 15, di accedere alle reti 5G e di poter contare su prestazioni migliori per il comparto fotografico oltre che su di un consumo energetico inferiore.

Sono questi altri due aspetti da considerare nel confronto tra iPhone SE 2022 e la versione del 2020. Il nuovo entry level di Apple presenta le stesse specifiche per quanto riguarda il comparto fotografico (camera posteriore singola da 12 Megapixel e camera anteriore da 7 Megapixel). Non sappiamo se i due sensori sono gli stessi del modello del modello del 2020 ma Apple ha anticipato migliorati al comparto fotografico via software, grazie anche alla presenza del nuovo SoC A15. I test “sul campo” ci diranno di più.

Come da tradizione, Apple non rivela le specifiche della batteria dei suoi smartphone. Al momento, quindi, non ci sono conferme in merito alle caratteristiche della batteria del nuovo iPhone SE 2022. La casa di Cupertino ha, però, confermato un incremento dell’autonomia stimata che passa da 13 ore di riproduzione video del modello del 2020 a 15 ore. Si tratta di un incremento di oltre il 10% che, di certo, rappresenta un plus non da poco. Confermato il supporto alla ricarica wireless ed alla ricarica “rapida” da 18 W.

Il nuovo iPhone SE 2022 offrirà, inoltre, più memoria RAM rispetto al suo predecessore passando da 3 GB a 4 GB. Si tratta di un passo in avanti notevole (già confermato dai primi benchmark apparsi online) che metterà il nuovo entry level di Apple sullo stesso livello di iPhone 13 e 13 Mini. Non ci sono novità per quanto riguarda i tagli di memoria. Il modello base ha sempre 64 GB mentre la versione top arriva a 256 GB. C’è una variante intermedia da 128 GB.

Aumenta il prezzo di listino

L’aggiornamento della scheda tecnica si accompagna ad un aumento del prezzo di listino. A parità di memoria interna, infatti, il nuovo iPhone SE 2022 costa un po’ di più rispetto al modello arrivato sul mercato nella primavera del 2020. Il taglio da 64 GB passa da 499 euro a 529 euro di listino. Aumenti simili anche per il taglio da 128 GB, che passa da 549 euro a 579 euro, e per quello da 256 GB, che passa da 669 euro a 699 euro.

Il nuovo iPhone SE 2022 entra in fase di preordine domani, 11 marzo su Apple Store oltre che su Amazon e altri rivenditori. Le consegne partiranno dal 18 marzo.

Il confronto tra iPhone SE 2022 e iPhone 13 Mini

Il nuovo iPhone SE appena svelato da Apple presenta dimensioni pari a 67.3 x 138.4 x 7.3 mm per un peso di 144 grammi. Si tratta di dati simili rispetto ad iPhone 13 Mini (64.2 x 131.5 x 7.65 mm per 141 grammi). L’entry level della gamma iPhone 13 è leggermente più compatto, anche se più spesso, e leggero rispetto al nuovo SE. Entrambi gli smartphone hanno il SoC Apple A15 Bionic e 4 GB di memoria RAM.

Cambia il display che sulla gamma iPhone 13 è OLED e sul Mini ha una diagonale da 5.4 pollici e il notch con Face ID. Da notare che gli iPhone 13 hanno due fotocamere posteriori e più in generale possono contare su di un comparto tecnico più completo rispetto al nuovo iPhone SE 2022. Anche a livello di prezzo c’è una differenza sostanziale. iPhone 13 Mini parte da 839 euro di listino per la variante da 128 GB.

