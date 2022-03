Sono ormai diversi anni che il notch è diventato il simbolo del design di iPhone, al punto da diventare parte integrante del linguaggio stilistico degli ultimi MacBook Pro, ma Apple sembra intenzionata a lasciarsi alle spalle questo simbolo per cedere il passo a qualcosa di più moderno, come afferma Ross Young riferendosi al prossimo iPhone 14 Pro. Il vecchio notch, lanciato con iPhone X sarà quindi sostituito da due fori, uno di forma allungata, a forma di “pillola” e uno tondo.

Questi due fori serviranno per incorporare Face ID e fotocamera anteriore. Più nello specifico Young ha affermato che la pillola racchiuderà tutta la sensoristica dedicata al riconoscimento facciale mentre il foro tondo ospiterà la fotocamera. Questo nuovo design dovrebbe essere adottato sui prossimi modelli Pro della mela morsicata, lasciando iPhone 14 con il notch dalle dimensioni ridotte già presente sul 13.

Apple però sembra sicura che questa scelta sarà ugualmente iconica e richiamerà immediatamente il brand agli occhi degli utenti, essendo molto riconoscibile. In effetti la combinazione di pillola e foro avrà più o meno la stessa larghezza dello stesso notch che troviamo ora sugli iPhone 13, con la differenza che saranno certamente visibili dei pixel al di sopra di essi. La speculazione però non si è fermata qui, in quanto Young ha voluto spingersi a fare previsioni anche per il 2023. La serie 15 di iPhone infatti potrebbe vedere questa combo di pillola e foto ridursi nelle dimensioni, pur non potendo ancora quantificare questa riduzione.

Quel che è più probabile è che anche i modelli “non Pro” nel 2023 dovrebbero ricevere questo nuovo design. Negli anni successivi pare che la volontà di Apple sia quella di portare tutti gli elementi necessari per il Face ID al di sotto del display, così da non dover più avere fastidiosi fori e notch. Ovviamente per poter fare ciò ci sarà bisogno di ridisegnare sia i sensori sia il pannello. Tale pannello della serie iPhone 15 in particolare avrà la difficoltà di sostituire il catodo Yb/MgAg che è di fatto ciò che rende difficoltoso rendere “trasparente” un pannello OLED.

Per questo problema le soluzioni potrebbero essere due: trovare catodi trasparenti o utilizzare un processo che fori soltanto la parte interna del pannello. La via dei catodi trasparenti sembra quella preferita dato che sembra già esserci un’azienda pronta a fornire questa tecnologia su vasta scala. Comunque è molto probabile che questa tecnologia non sia matura per il 2023, soprattutto per una questione di coordinazione e calibrazione dei sensori con questo tipo di pannello.

