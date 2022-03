Domani è il giorno di iPhone SE 2022, smartphone che Apple annuncerà con al seguito altri prodotti in occasione del suo primo evento dell’anno. L’attesa è grande, nonostante le ultime indiscrezioni abbiano più volte sottolineato la scarsità di novità, sia estetiche che non.

D’altronde la scocca è ormai quasi certo sia sempre quella, con l’obsoleto display da 4,7 pollici e tanto di tasto Home a integrare il Touch ID. Di nuovo dovrebbe esserci soltanto il SoC Apple A15 Bionic, con il supporto alle reti 5G, e un comparto fotografico migliorato.

Nonostante questo, e malgrado o forse proprio per il fatto di non essere stato ancora svelato, la clientela pare già smaniare per iPhone SE 2022, almeno secondo quanto riporta da una parte un analista, dall’altra un sondaggio di SellCell, secondo cui il 40% degli utenti iPhone sta già pensando di acquistarne uno.

Qual è il target tipo di iPhone SE 2022 e perché attira: il sondaggio

Prima di tutto, i numeri del sondaggio in questione tenuto da SellCell, che ha preso in esame 2500 utenti iPhone, il 40% dei quali ha dichiarato di avere in programma di acquistare un iPhone SE 2022 (o iPhone SE 3 che dir si voglia). Di questi emerge inoltre che il 24% lo comprerà come smartphone principale, mentre il restante 16% come dispositivo aggiuntivo o come regalo.

Discorso permute, chi è soprattutto attratto dal “nuovo” melafonino è la fetta di utenza che possiede e usa iPhone 11. Discorso motivi che giustificano un tale interesse c’è in primis il prezzo basso (29,4%), l’aggiornamento da un vecchio telefono (25%), il supporto alle reti 5G (15,2%), le dimensioni compatte (11,3) e per finire il pulsante Touch ID (6,7%) che, diciamocelo, resta comunque una bella comodità (ndr).

Insomma, le ragioni che stanno dietro al notevole interesse che già abbraccia Apple iPhone SE 2022 sono tante e d’altronde anche comprensibili. Ma prima di tirare le somme, attendiamo la presentazione di domani, aspettandone soprattutto il prezzo e la relativa collocazione nella fascia di mercato.

I numeri e le prime previsioni di mercato di iPhone SE 2022

Sondaggio a parte, incuriosisce leggere anche altre rivelazioni che corroborano le ipotesi di successo di Apple iPhone SE 2022. In breve, a dire di Daniel Ives, un analista di Wedbush, secondo quanto riportato da Apple Insider, questo nuovo smartphone potrebbe vendere almeno 30 milioni di unità nel suo primo anno, numeri la cui mole è comprensibile solo se paragonata ad esempio alle stime dei già enormi volumi di vendita di iPhone SE 2020, che furono in ogni caso inferiori.

Ives motiva il tutto focalizzando l’attenzione proprio sul punto di cui sopra, il prezzo, che rende questo smartphone una proposta particolarmente allettante, malgrado non porti sul piatto particolari novità nemmeno dal punto di vista dell’hardware.

Comunque, bando a ulteriori ciance, l’appuntamento è per le 19:00 di domani, pertanto, restate collegati per tutti i dettagli, quelli concreti e tangibili.

In copertina l’attuale iPhone SE 2020

