Apple presenta i nuovi MacBook Pro con processori M1 Pro e M1 Max, prezzi e prestazioni elevati

Nel corso del secondo grande evento autunnale programmato da Apple, sono stati presentati due nuovi MacBook Pro, destinati a portare al debutto i nuovi processori M1 Pro e M1 Max, sviluppato da Apple e che rappresenta l’evoluzione del processore M1 presentato lo scorso anno e particolarmente apprezzato per le sue prestazioni.

A lungo attesi dagli appassionati della mela, i nuovi MacBook Pro sono pronti ad alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni, ma non è solo il processore proprietario a rappresentare un grosso punto di svolta. Ci sono novità in ogni settore del notebook, che andiamo a scoprire senza ulteriori indugi.

MacBook Pro M1 Pro e M1 Max, potenza ed eleganza

Delle caratteristiche tecniche di Apple M1 Pro e M1 Max vi parliamo in dettaglio nell’articolo dedicato, basti sapere che utilizzano due core in più rispetto al predecessore, con otto core ad alte prestazioni e due per l’efficienza energetica, anche se è disponibile una versione con CPU octa core con 6 core per le prestazioni e 2 per l’efficienza. Nuova anche la GPU, che con 16 o 32 core è in grado di offrire prestazioni strabilianti rispetto al chipset finora in commercio, anche se tutto ovviamente andrà misurato nell’utilizzo quotidiano. Le temperature dei nuovi processori sono tenute sotto controllo da una coppia di ventole, il tutto con uno spessore contenuto in una misura che va da 15 a 16 millimetri.

Una delle prime novità è un grande ritorno, la porta MagSafe 3 per la ricarica. E come anticipato nelle ultime ore è presente un notch al centro della parte alta dello schermo, un Liquid Retina XDR, per ridurre le cornici ai minimi termini.

Nuova anche la tastiera, ripresa direttamente da quella per i desktop, con il trackpad dotato di feedback aptico e con l’addio alla Touch Bar che non è mai riuscita a raccogliere troppi consensi positivi, mentre rimane il TouchID. È possibile collegare fino a tre monitor esterni e una TV 4K contemporaneamente, senza dimenticare il Bluetooth 5.0 per accessori audio multipli e il WiFi 6. Apple è tornata a dotare i propri notebook di porte di espansione, con tre porte Thunderbolt 4, uno slot SD, una porta HDMI e una presa per le cuffie, una inversione di tendenza molto importante.

Le cornici laterali sono più sottili del 24% rispetto al modello precedente, mentre quella superiore scende del 60%, proprio grazie al notch. La tecnologia ProMotion porta la frequenza di refresh a 120 Hz, per un’esperienza d’uso decisamente più fluida rispetto al passato, con un contrasto di 1.000.000:1 e una luminosità di picco di 1.600 nits.

Il modello da 16 pollici può contare su uno schermo con diagonale effettiva di 16,2 pollici e una risoluzione di 3.456 x .2234 pixel, mentre il modello da 14 dispone di uno schermo da 14,2 pollici con risoluzione di 3.024 x 1.964 pixel. Su entrambi i modelli Apple ha utilizzato degli schermi con retroilluminazione a mini LED, che hanno fatto il loro debutto sugli iPad.

Per la gioia degli utenti che utilizzano il notebook per le videoconferenze, la nuova telecamera frontale ha una risoluzione di 1080p, con un sistema di cancellazione del rumore per poterla utilizzare anche in ambienti particolarmente rumorosi. Curato anche il comparto audio, con nuovi tweeter più grandi del modello precedente, e altri quattro speaker che portano l’esperienza audio su un livello elevato.

MacBook Pro da 14 pollici dispone di 16 GB di RAM che può essere portata a 32 GB (il massimo per il modello con CPU M1 Pro) e fino a 64 GB per il modello con M1 Max. Lo spazio di archiviazione è di 512 GB sul modello da 14 pollici con la possibilità di montare SSD da 1, 2,4 o 8 TB.

MacBook Pro 16 con M1 Pro parte da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, mentre il modello con M1 Max parte da 32 GB di RAM e SSD da 1 TB, Per tutti è possibile arrivare a 64 GB di RAM e 8 TB di SSD.

Per quanto riguarda la batteria Apple ha utilizzato un modello da 70 Wh su MacBook Pro 14, con alimentatore da 67 watt per il modello M1 Pro e con alimentatore da 96 W per il modello M1 Pro a 10 core o per l’M1 Max. MacBook Pro 16 usa invece una batteria da 100 Wh con alimentatore da 140 W. Entrambi dispongono di uscita USB Type-0C con adattatore MagSafe 3 nella confezione di vendita.

Le dimensioni sono di 31,26 x 22,12 x 1,55 centimetri, e 1,61 Kg di peso, per MacBook Pro 14, mentre MacBook Pro 16 misura 35,57 x 24,81 x 1,69 centimetri e 2,15/2.17 Kg di peso.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dei due prodotti, raggiungibile a questo indirizzo.

Prezzi e disponibilità

Decisamente proibitivi, com’era più che lecito attendersi, i prezzi dei nuovi MacBook Pro. MacBook Pro 14 con CPU a 8 core e GPU a 14 core, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB costa 2.349 euro. MacBook Pro 14 con CPU a 10 core e GPU a 16 core, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB costa invece 2.849 euro.

MacBook Pro Con Mi Pro, CPU 10 core, GPU 16 core, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB costa 2.849 euro, lo stesso modello con SSD da 1 TB costa 3.079 euro mentre il modello con M1 Max, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB costa la bellezza di 3.949 euro.

Entrambi i notebook possono essere ordinati da oggi con la disponibilità fissata per il 26 ottobre.