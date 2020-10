Disponibile in modalità "early access" Amazon Luna, la nuova piattaforma di gioco

A quasi un mese dalla presentazione, avvenuta a fine settembre, Amazon ha lanciato oggi la versione early access di Luna, la propria piattaforma dedicata al gioco in streaming. Il colosso dell’e-commerce afferma di aver ricevuto centinaia di migliaia di richieste per Luna e da qualche ora ha iniziato a inviare una mail di attivazione agli utenti che si erano registrati.

Nella mail sono presenti le istruzioni per sottoscrivere il servizio, scaricare le applicazioni per le varie piattaforme sui cui è possibile utilizzare Luna, e il link per l’acquisto del controller Amazon Luna, disponibile negli USA a 49 dollari.

In questa fase iniziale gli utenti potranno contare su una base di 50 titoli, un numero che potrebbe sembrare piccolo ma che rappresenta il doppio (o quasi) di quanto offriva Google Stadia al lancio. Gli utenti selezionati possono accedere a Luna sui dispositivi della famiglia Fire TV, su PC e Mac, sul web e su iPhone e iPad grazie a web app realizzate appositamente.

Nel corso dei prossimi mesi il numero di utenti che riceveranno l’invito a giocare con Amazon Luna è destinato a crescere, prima di espandersi probabilmente in altri Paesi. In questa fase l’abbonamento costa 5,99 dollari al mese e permette di giocare senza limiti a una risoluzione 1080p a 60 frame al secondo.