In queste ore Amazon ha svelato tantissime interessanti novità come ad esempio i nuovi dispositivi Amazon Echo e Amazon Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Cube. Assieme a questi dispositivi, il colosso statunitense ha anche svelato il proprio servizio di gaming in streaming, Amazon Luna, e i nuovi router Wi-Fi 6 eero 6 e eero Pro 6.

Specifiche Amazon Luna

E alla fine anche Amazon ha finalmente annunciato il proprio servizio di game streaming alla stregua di Google Stadia e Microsoft xCloud. Amazon Luna, da tempo nei nostri radar per via dei numerosi leak e rumor che facevano riferimento ad esso con il nome in codice “Tempo”, si prefigge l’obbiettivo di trasformare completamente l’esperienza di gioco grazie ad un catalogo estremamente variegato.

Infatti, come viene sottolineato dalla compagnia, Amazon Luna avrà più di 100 giochi disponibili al lancio tramite Luna+, fra cui Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons. Il colosso statunitense ha inoltre stretto una collaborazione anche con Ubisoft così da offrire ai giocatori “accesso ai titoli favoriti di Ubisoft a risoluzione 4K e giocare ad Assasssin Creed Valhall, Fall Cry 6 e Immortals Fenyx Rising“.

Ovviamente Amazon Luna offrirà una strettissima integrazione con Twitch – all’interno dell’esperienza Luna i giocatori vedranno gli stream di Twitch in game e, da Twitch, potranno giocarci immediatamente – e tutti i giochi potranno essere giocati liberamente con mouse e tastiera o con qualsiasi controller. A tal proposito Amazon ha anche annunciato Luna Controller con Amazon Alexa al costo di 49,99 dollari al lancio.

Prezzo e disponibilità Amazon Luna

Gli utenti statunitensi possono fare richiesta di accesso anticipato a partire da oggi, con il lancio in altri mercati non ancora specificato. Sappiamo che sarà disponibile su PC, Mac, Fire TV, iPhone e iPad (tramite applicazione web per via delle restrizioni dell’App Store) e successivamente anche su Android.

Amazon Luna avrà un “prezzo introduttivo” pari a 5,99 dollari al mese durante tutto il periodo di accesso anticipato, con la possibilità di attivare l’account Amazon Luna+ per giocare contemporaneamente su due dispositivi a risoluzione 4K a 60 FPS.

Specifiche e design Eero 6 e Eero Pro 6

Oltre ad Amazon Luna e agli altri dispositivi presentati in queste ore, Amazon svela anche eero 6 ed eero Pro 6 con supporto alle reti Wi-Fi 6 e ZigBee. Rispetto alla precedente generazione di eero Pro, il nuovo modello non solo abbraccia il Wi-Fi 6, ma permette di gestire fino a 75 dispositivi connessi contemporaneamente.

Dal punto di vista del design entrambi i nuovi dispositivi non si discostano molto dalle precedenti generazioni, abbracciando nuovamente un aspetto sobrio, minimal, per nulla invasivo. Entrambi offrono due porte Ethernet e una porta USB Type-C e sono indirizzati a due tipologie differenti di utenti:

eero 6 è perfetto per le case in cui è presente una connessione internet fino ad un massimo di 500 Mbps. Un singolo eero 6 è in grado di offrire una connessione stabile entro un raggio di 1500 metri quadri;

eero Pro 6 è invece indicato per le abitazioni raggiunte da una connessione gigabit. Un singolo eero Pro 6 può coprire una superficie fino a 2000 metri quadri.

Prezzo e disponibilità Eero 6 e Eero Pro 6

La famiglia eero 6 è disponibile in pre-ordine sin da oggi e sarà disponibile dal prossimo 2 novembre ai seguenti prezzi: