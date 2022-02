Quasi un mese fa vi parlavamo di Amazon Echo Show 15 per via del debutto italiano, ma solo in preordine. E ora ve ne riparliamo perché di fatto è ufficialmente disponibile all’acquisto, o almeno dovrebbe visto che i tempi di consegna non sono proprio à la Amazon Prime.

Disponibile in Italia Amazon Echo Show 15, ma con consegne a maggio

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato. Altrimenti, vi basti sapere che Amazon Echo Show 15 è uno smart display dotato di un ampio schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, di una fotocamera da 5 megapixel per le videochiamate, e del supporto dell’assistente vocale Amazon Alexa.

Ci si possono guardare video tramite Netflix e Amazon Prime Video, ascoltare la musica con Amazon Music e Spotify, utilizzarlo come cornice fotografica o magari servirsene per seguire una ricetta mentre si è in cucina. Insomma, è un dispositivo utile e che, con un display così ampio diventa ancor più versatile dei modelli cugini.

Amazon Echo Show 15 costa 249,99 euro se acquistato senza supporto inclinabile, 279,98 euro con quest’ultimo. Come accennato, si è conclusa la fase di preordine avviata nelle scorse settimane, ed è ora direttamente ordinabile anche in Italia.

Il problema è che, nel momento in cui scriviamo, i tempi di consegna sono particolarmente lunghi: si parla di metà maggio, ragion per cui, chi fosse interessato dovrà pazientare ancora un po’ per metterci le mani, salvo eventuali (e probabili) riassortimenti delle scorte.

Potrebbe interessarti anche: Cosa fare con un Amazon Echo? Le 7 funzioni Alexa da conoscere