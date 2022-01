Amazon lancia oggi il nuovo Echo Show 15 che è già disponibile per il preordine. Fra le caratteristiche principali del dispositivo c’è una schermata home personalizzabile con widget Alexa, controllo da remoto dei dispositivi intelligenti e intrattenimento per tutti con il nuovo schermo da 15 pollici in Full HD.

Il nuovo Echo Show 15 porta i widget di Alexa, intrattenimento e altro

Echo Show 15 è il nuovo smart display di Amazon dotato di uno schermo più grande in grado di mostrare ancor più informazioni. Il display è da ben 15,6 pollici con risoluzione Full HD, è presente anche una fotocamera da 5 MP, ed è posizionabile sia in orizzontale che verticale.

La schermata home è personalizzabile grazie ai widget di Alexa che permettono di organizzare e pianificare tutto con calendari, note personali, liste della spesa e promemoria. Alexa è in grado di assisterci anche in cucina facendoci scoprire nuove ricette o aggiungendo ingredienti alla lista della spesa.

Presente il supporto al PiP: con la finestra picture-in-picture si possono visualizzare i video dalle telecamere compatibili mentre stiamo facendo altro. Ad esempio, possiamo controllare la telecamera della porta d’ingresso mentre guardiamo un notiziario. È possibile anche guardare tutti i nostri programmi preferiti sulle varie piattaforme come Netflix e Prime Video, ma anche ascoltare tutto ciò che vogliamo direttamente da Amazon Music, Spotify, Audible e tutti gli altri servizi compatibili. Echo Show 15 funziona anche come cornice fotografica, visualizzando le nostre foto caricate su Amazon Photos.

Ogni membro della famiglia può creare il proprio profilo personale e usare il proprio Visual ID e ID vocale per vedere i propri appuntamenti, promemoria, le canzoni ascoltate di recente e molto altro ancora. Non mancano vari controlli della privacy: è possibile disattivare elettronicamente i microfoni premendo un pulsante o facendo scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.

Il nuovo Echo Show 15 è preordinabile a partire da oggi ad un prezzo di 249,99 euro (spedito dal 17 febbraio prossimo) visitando il link a seguire:

