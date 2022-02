Apple dà il via ad una serie di nuovi aggiornamenti. In queste ore, infatti, è iniziato il rilascio di iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1, watchOS 8.4.2 e macOS 12.2.1. La nuova tornata di aggiornamenti riguarda, principalmente, una serie di ottimizzazioni sul funzionamento dei vari sistemi accompagnate dagli immancabili aggiornamenti di sicurezza e dall’eliminazione di alcuni bug emersi in queste ultime settimane. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nuova serie di aggiornamenti che Apple sta rilasciando in queste ore.

Le nuove versioni di iOS e iPadOS si concentrano sulla sicurezza, con una serie di aggiornamenti pensati per eliminare possibili falle emerse all’interno del software. Apple ha confermato anche la risoluzione di un bug che poteva causare un malfunzionamento dei display Braille. Queste nuove versioni di iOS e iPadOS sono disponibili per tutti gli utenti che hanno installato iOS 15.3 mentre non arriveranno per chi ha installato le versioni 15.4 in beta.

Anche la versione di watchOS 8.4.2 è in fase di rilascio per gli Apple Watch con la versione 8.4.1 mentre non è disponibile per chi è passato alla beta di watchOS 8.5. Questo nuovo aggiornamento introduce una serie di aggiornamenti di sicurezza e di bug fix. Per il momento, non sembrano esserci novità ulteriori da quest’aggiornamento.

A completare la tornata di aggiornamenti troviamo il nuovo macOS 12.2.1 Monterey. La nuova versione di macOS è in fase di rilascio via OTA. Da segnalare, tra le novità di quest’aggiornamento, una patch per i problemi di battery drain del Bluetooth emersi con alcuni MacBook.

Da notare che Apple ha specificato che il fix riguarda esclusivamente i MacBook con processori Intel anche se anche i modelli con M1 hanno registrato problemi analoghi di battery drain. Tale bug sembra essere stato completamente risolto, secondo le prime testimonianze, con l’ultima beta di macOS 12.3.

Gli aggiornamenti rilasciati oggi faranno da collegamento alle nuove versioni software attualmente in fase di beta. Apple, infatti, sta testando le versioni 15.4 di iOS e iPadOS oltre alle versioni 8.5 di watchOS e 12.3 di macOS. Ulteriori dettagli sulle novità sono disponibili al link riportato qui di seguito:

