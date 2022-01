In queste ore, Apple ha avviato il rilascio ufficiale di iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS Monterey 12.2, watch OS 8.4 e tvOS 13.3. La nuova ondata di aggiornamenti porta diverse novità e miglioramenti per l’ecosistema software della casa di Cupertino. Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di aggiornare i propri dispositivi per poter beneficiare delle ultime ottimizzazioni apportate da Apple ai suoi OS ed eliminare bug potenzialmente pericolosi. Vediamo tutti i dettagli relativi alle novità legate ai nuovi aggiornamenti.

Le novità del nuovo aggiornamento di iOS, iPadOS e macOS Monterey

Tra le novità incluse nella versione 15.3 di iOS e iPadOS attualmente in fase di rollout troviamo una serie di bug fix e i consueti aggiornamenti di sicurezza, necessari per garantire la massima protezione ai propri iPhone e iPad. Da notare che con il nuovo aggiornamento viene risolta una vulnerabilità del browser Safari e degli altri browser che utilizzano lo stesso.

Tale vulnerabilità consentiva, potenzialmente, di spiare la cronologia di navigazione dell’utente mettendo a rischio anche il Google ID e tutti i relativi dati personali. Lo stesso bug è stato eliminato ance in macOS Monterey 12.2. Per avviare il download del nuovo aggiornamento di iOS e iPad è sufficiente andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e verificare la disponibilità del pacchetto d’aggiornamento da scaricare e successivamente installare.

Si aggiornano anche watchOS, tvOS e HomePod

Da segnalare anche l’arrivo di tvOS 15.3 che arriva a distanza di circa un mese da tvOS 15.2. Il nuovo aggiornamento introduce il supporto ufficiale per Photos Memories, Apple Music Voice Plan e va ad arricchire il catalogo di salvaschermo a disposizione degli utenti.

Tra le novità di watchOS 8.4, invece, si segnala la rimozione di un bug che poteva causare problemi alla ricarica con alcuni Apple Watch. Tra gli aggiornamenti Apple di oggi c’è anche HomePod‌ 15.3. In questo caso, si tratta di un minor update con un’interessante novità per gli utenti italiani. Con la nuova versione, infatti, viene aggiunto il supporto al riconoscimento vocale con Siri fino ad un massimo di 6 utenti.

Il download dell’ultima versione di tvOS è disponibile via OTA tramite l’app Impostazioni e, in particolare, nella sezione Aggiornamenti software. Chi ha attivato l’opzione per gli aggiornamenti automatici di tvOS registrerà in automatico il passaggio alla nuova versione del sistema operativo.

Mentre per scaricare la nuova versione di watchOS è possibile fare riferimento all’app per iPhone del proprio Apple Watch. L’aggiornamento può essere eseguito solo se il proprio Apple Watch ha almeno il 50% di carica residua e si trova nelle vicinanze del proprio iPhone. La nuova versione di HomePod verrà installata in automatico oppure, in caso di disattivazione di questa funzione, potrà essere scaricata tramite l’app.

L’elenco completo e dettagliato degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Apple è disponibile sul sito dell’azienda al link in fonte qui di sotto.

