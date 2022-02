Nothing, il marchio creato dal co-fondatore di OnePlus Carl Pei, ha annunciato tramite il suo account Twitter che le cuffie true wireless Nothing ear (1) ora supportano l’assistente vocale Siri, entrando quindi in competizione con le AirPods Pro di Apple.

Le cuffie Nothing ear (1) costano 150 dollari in meno rispetto alle ‌‌AirPods Pro‌‌, ma offrono caratteristiche similari, come design premium, cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, resistenza all’acqua IPX4 e 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica, e ora offrono anche il supporto a Siri‌.

Le cuffie true wireless Nothing ear (1) presentano un design in-ear e includono una custodia con ricarica wireless compatibile con Qi e una porta USB-C, sebbene l’accoppiamento rapido sia supportato solo sui dispositivi Android.

Alcune caratteristiche come la connettività Bluetooth 5.2, i tre microfoni per auricolare e il loro peso sono addirittura migliori sulla carta rispetto a quelle offerte dalle ‌‌AirPods Pro‌‌, ma mancano ancora di funzionalità specifiche di Apple come l’accoppiamento automatico con il chip H1.

Rilasciate a luglio 2021 le cuffie true wireless Nothing ear (1) hanno registrato vendite impressionanti che hanno superato quota 400.000 unità dal lancio.

Il fondatore di Nothing, Carl Pei, ha in precedenza affermato che l’azienda prevede di lanciare un ecosistema connesso di nuovi dispositivi che andrà ben oltre le cuffie true wireless.

