Nothing annuncia una nuova edizione di colore nero delle sue cuffie, confermando le indiscrezioni di queste settimane. Si tratta delle Nothing ear (1) Black Edition, che mantengono la classica custodia trasparente ma offrono una nuova finitura.

Ecco le Nothing ear (1) Black Edition: stesso prezzo, e ora pure carbon neutral

Nothing ear (1) Black Edition: questo il nome della nuova versione delle cuffie true wireless. Si tratta di una colorazione inedita delle TWS presentate lo scorso luglio dall’azienda di Carl Pei e disponibili all’acquisto dal 17 agosto 2021.

La nuova versione presenta una finitura fumé e una colorazione nero opaco degli auricolari in silicone e dell’involucro interno. Rimangono il driver da 11,6 mm, la batteria con autonomia fino a 34 ore e tutte le caratteristiche del modello lanciato la scorsa estate, tra le quali vale la pena citare la cancellazione attiva del rumore.

Non è però finita qui, perché l’azienda annuncia che le cuffie ear (1) sono ora carbon neutral. Nothing ha lavorato con terze parti riconosciute a livello internazionale, come l’SGS di Ginevra, per valutare in modo indipendente e neutralizzare l’impronta di carbonio. “Nothing è qui per fare la differenza in positivo. I nostri nuovi ear (1) a zero emissioni sono il primo passo nel nostro viaggio verso la sostenibilità“, ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore della compagnia. “Con gli ear (1) abbiamo dimostrato che le nuove idee, dal design alla distribuzione, possono entrare in contatto con gli utenti e riportare quel senso di emozione che è mancato nel nostro settore. Speriamo che questa black edition attiri sempre di più l’attenzione nei mesi a venire e che più brand tecnologici aggiungano l’etichetta che indica l’impronta di carbonio ai loro prodotti.”

Come acquistare le Nothing ear (1) Black Edition

Prima delle vendite ufficiali, Nothing rilascerà le prime 100 unità di ear (1) Black Edition che saranno incise individualmente con numeri da 1 a 100. In una prima fase potranno essere acquistate le unità in edizione limitata solo presso il Nothing Kiosk, un temporary shop aperto a Londra (dal 4 dicembre a Seven Dials, Covent Garden).

Le vendite partiranno per tutti il 13 dicembre alle 12:00 presso i partner dell’azienda o sul sito ufficiale, dove sarà possibile acquistarle pagando anche con Bitcoin, Ethereum, USD Coin e Dogecoin. Il prezzo è sempre lo stesso: 99 euro.

