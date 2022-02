I computer a marchio Apple, tra presente (iMac con M1) e futuro (MacBook Pro con chip M2), sono stati i grandi protagonisti dell’ultima edizione della newsletter Power On di Mark Gurman (Bloomberg) e sono emersi alcuni aneddoti tanto interessanti quanto deludenti.

Stando a quanto riferito da Gurman, c’è un’altra funzione importante che lo scorso anno Apple aveva per lo meno valutato di implementare sul rinnovato iMac con chip Silicon M1, salvo poi tornare sui propri passi: il Face ID.

Quest’indiscrezione è perfettamente in linea con le voci che circolano ormai da diverso tempo in merito all’approdo della tecnologia Face ID sulla linea Mac di Apple. A titolo esemplificativo, si pensi che nel 2020 Filipe Espósito di 9to5Mac aveva segnalato la presenza nella versione beta di macOS Big Sur di indizi della volontà del colosso di Cupertino di introdurre il riconoscimento del volto sui Mac. Ecco quanto era stato riportato:

«Siamo stati in grado di trovare una nuova estensione su macOS Big Sur beta 3 con codici relativi al supporto della “PearlCamera”. Forse non lo ricordate, ma questo è il nome in codice che Apple utilizza internamente per fare riferimento alla TrueDepth Camera e al Face ID, come era stato rivelato per la prima volta dai leak riguardanti iPhone X nel 2017. Codici come “FaceDetect” e “BioCapture” trovati in questa nuova estensione confermano che Apple sta preparando macOS per operare con il Face ID, dal momento che questi codici sono simili a quelli utilizzati in iOS. Abbiamo eseguito delle ricerche e questa estensione per il Face ID era stata chiaramente sviluppata per macOS e non si tratta di parti di codice rimanenti dalla tecnologia Catalyst».