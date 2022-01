La popolarità di Apple negli ultimi dieci anni è enormemente cresciuta grazie al successo di iPhone e iPad ma il colosso di Cupertino è un’azienda impegnata in tanti settori della tecnologia, a partire da quello dei computer, con le sue celebri serie di dispositivi desktop e portatili. E nel 2022 l’azienda pare abbia in programma diverse novità interessanti.

Stando a quanto reso noto da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, in occasione del suo ultimo appuntamento con la newsletter Power On, pare che Apple per quest’anno abbia deciso di lanciare in autunno la più ampia gamma di nuovi prodotti hardware della sua storia.

Tutte le probabili novità di Apple in arrivo in autunno

In particolare, sebbene nei prossimi mesi il colosso di Cupertino lancerà vari nuovi prodotti, pare che l’azienda abbia deciso di conservare la maggior parte delle novità per l’autunno e tra di esse vi saranno un MacBook Air completamente ridisegnato e un nuovo Apple iPad Pro.

Provando a fare qualche previsione su ciò che il produttore statunitense ha in programma per l’autunno 2022, è possibile contare almeno fino a ben 14 nuovi dispositivi, ossia quattro iPhone, un MacBook Pro di fascia bassa, un iMac aggiornato, il nuovo Mac Pro, un MacBook Air rinnovato, la nuova generazione di AirPods Pro, tre Apple Watch, un iPad di fascia bassa e almeno un iPad Pro.

Sempre a dire di Gurman, il primo evento di lancio del 2022 di Apple dovrebbe svolgersi tra marzo e aprile e come protagonisti dovrebbe avere la terza generazione di iPhone SE, un nuovo iPad Air e potenzialmente un nuovo Mac di fascia alta. Mentre è probabile che per la nuova generazione di iPad Pro, date le importanti novità che dovrebbe portare con sé, il colosso di Cupertino decida di attendere qualche mese. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Leggi anche: la recensione di Apple MacBook Pro 14″