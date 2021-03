Schermi mini-LED per MacBook Air e OLED per iPad Air in arrivo nel 2022

Schermi mini-LED per MacBook Air e OLED per iPad Air in arrivo...

Continuano le indiscrezioni sui prossimi dispositivi che Apple ha in programma di presentare. Mentre slitta il lancio di iPad Pro con display mini-LED da 12,9″, il noto analista Ming-Chi Kuo si sbottona per quel che riguarda quest’ultimo, MacBook Air mini-LED e la prossima generazione di iPad Air OLED.

Le ultime su iPad Air OLED e MacBook Air mini-LED

Partiamo da iPad Pro mini-LED, dispositivo per il quale la produzione di massa dovrebbe iniziare nella seconda metà di aprile, secondo quanto dichiarato da Kuo. Ma a parte tali indiscrezioni già trapelate per altre fonti, guardando al futuro dei tablet di casa Cupertino, costui ha dichiarato inoltre l’arrivo di una serie di iPad con schermi OLED, che tuttavia potrebbero sbarcare sul mercato non prima del 2022.

Considerando quanto emerso, tali modelli OLED dovrebbero rappresentare la fascia media della famiglia, probabilmente gli iPad Air, lasciando i display mini-LED, più costosi e capaci di offrire vantaggi simili agli OLED pur non soffrendo di burn-in, alla serie iPad Pro.

Stando alle dichiarazioni di Kuo, questa tecnologia sarà disponibile anche per i MacBook Air entro il 2022, perciò in seguito all’adozione sui MacBook Pro 14″ e 16″ in programma per la seconda metà del 2021, già annunciata in precedenza.

In copertina iPad Air (2019)

