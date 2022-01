Le nuove cuffie auricolari wireless Beats Fit Pro, brand dedicato all’audio di proprietà di Apple, sono sbarcate ufficialmente in Italia. Si tratta di un prodotto che si piazza nella stessa fascia di prezzo di AirPods Pro, con cui condividono molte caratteristiche tecniche ma non il design. Questo modello si distingue per la destinazione d’uso: dedicate in particolare agli sportivi, si prestano ad un utilizzo casual e in certi aspetti battono anche le iconiche cuffie Apple.

Caratteristiche e funzioni delle Cuffie Beats Fit Pro

Gli auricolari Beats Fit Pro sono provvisti di alette morbide e flessibili, così da adattarsi a qualsiasi orecchio e garantendo stabilità anche durante un intenso allenamento. La certificazione IPX4 – se non sapete cos’è qui c’è la nostra guida – li rende resistenti all’ingresso di acqua, ma non all’immersione in acqua o alla polvere: il sudore o qualche goccia di pioggia non rappresentano un problema, ma sconsigliate in spiaggia o per il nuoto.

Così come le AirPods Pro, le ultime cuffie di Beats presentano un design in-ear con gommini in silicone di differenti misure che assicurano una presa salda e un soddisfacente isolamento acustico. Le alette si adattano alla forma dell’orecchio per il massimo comfort in fase di ascolto, senza interruzioni. Il chip H1 sviluppato da Apple fornisce gli stessi vantaggi delle più blasonate AirPods Pro: accoppiamento rapido ed intuitivo con dispositivi Apple, cancellazione attiva del rumore (ANC) e ottime capacità audio unite all’iconica ottimizzazione del suono che contraddistingue i prodotti a marchio Beats.

Oltre alla modalità ANC i sei microfoni di cui sono dotate le Beats Fit Pro sono provviste anche della modalità Trasparenza, così da poter sempre sentire i suoni del mondo che ci circonda. È possibile anche disattivare la modalità Trasparenza e ANC, e lasciare che sia l’equalizzatore adattivo a regolare automaticamente il suono per noi.

Integrazione Android e ricarica rapida

Gli utenti Android saranno contenti di sapere che le cuffie funzionano perfettamente anche con il sistema del robottino verde. Dopo aver effettuato il pairing l’applicazione Beats aggiunge funzioni che non sarebbero altrimenti accessibili: test di aderenza per i gommini in dotazione, visualizzazione della carica residua e gestione dell’equalizzazione audio. D’altro canto, gli utenti in possesso di un iPhone possono accedere a funzionalità avanzate come il supporto all’assistente Siri, audio spaziale, integrazione con il servizio Dov’è e la condivisione audio.

L’autonomia dichiarata dall’azienda è di 6 ore con una sola carica e cancellazione attiva del rumore abilitata. Con il case in dotazione l’autonomia totale può raggiungere le 27 ore, e con la ricarica rapida Fast Fuel bastano cinque minuti di carica per avere un’ora di autonomia in più.

Disponibilità e prezzo delle cuffie Beats Fit Pro

Le cuffie Beats Fit Pro sono disponibili al preordine in Italia da oggi 24 gennaio al prezzo di vendita di 229,95 euro. Le colorazioni disponibili sono quattro: Bianco, Nero, Grigio salvia e Viola ametista. Perfette per un regalo da fare al partner in occasione dell’imminente S. Valentino.

